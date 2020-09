E’ MORTO MARCOTULLIO: UNO DEI PADRI DEL MADE IN ITALY, PER 48 ANNI MANAGER DI SUCCESSO

PESCARA – E’ morto, all’età di 87 anni, Lucio Marcotullio. Ex sindaco di Penne per due mandati, per sette anni è stato presidente dell’unione Industriali della Provincia di Pescara e per quattro presidente regionale della Confindustria Abruzzese. Nel corso della sua lunga carriera è riuscito a mobilitare risorse e ad attivare tutte le componenti locali a livello sociale, politico e culturale. Nel 1985, per dare continuità produttiva alla qualità Brioni, ha ideato e diretto, unica al mondo, una Scuola Superiore di Sartoria capace di formare maestri sarti con giovani selezionati dopo la scuola dell’obbligo. Dato il successo, la scuola ha stipulato un contratto triennale col famoso Royal College of Art di Londra.

Nel 1997, grazie alla sensibilità della signora Maria Vittoria Fonticoli, ha costituito e presiede la Fondazione Nazareno Fonticoli, con una magnifica sede a Penne per l’aiuto dei giovani da avviare al lavoro e la valorizzazione e tutela delle bellezze e della storia di Penne. Nel 2000 ha costituito la Fondazione ForModa che organizza, fra l’altro e da 5 anni, un Master universitario internazionale in Economia e gestione della moda annuale per laureati.

Si è laureato nel 1957 all’Università la Sapienza di Roma in Economia e Commercio. In 48 anni di attività manageriale e imprenditoriale – dalla fondazione nel 1959 della Roman Style S.p.A. – ha creato in Penne uno dei più grandi centri produttivi dell’Abruzzo del centro-Sud ed ha contribuito al prestigio del made in Italy.

Così lo ricorda l’ex governatore, oggi senatore del Pd, Luciano D’Alfonso: “Da poche ore il Prof Lucio Marcotullio si è messo in cammino lungo i tracciati della Vita Eterna, dopo aver dedicato tutto il suo tempo alle questioni degli altri e del suo territorio di naturale innamoramento.

È stato il Primo Cittadino di tanti Comuni d’Abruzzo, poiché ha donato cuore e cervello, immaginazione e ragionamento alle utilità sociali della economia migliore e alle bellezze realizzative delle mani degli uomini, avendo sempre a mente l’irripetibile del Creato.

Tutti abbiamo conosciuto il Professore, tutti dobbiamo riconoscenza a Lucio.

Chiamare Lucio Marcotullio vuol dire evocare intelligenza e generosità senza limite.

Tutto il tempo del Suo progetto di vita sulla Terra lo ha saputo dedicare a realizzare senza riposo per gli altri, tenendo per se la comprensione piena degli accadimenti sociali e individuali.

FrequentarLo significava migliorarsi, crescere, imparare.

Una Comunità per progredire ha bisogno di leggi, di ricchezza collettiva, di Progetti condivisi e soprattutto di esempi di vita da tenere a mente.

Lucio Marcotullio resta l’esempio, la forza di trazione riuscita di una grandissima Comunità senza confini di territorio.

Un abbraccio… indimenticabile Lucio.., con la riconoscenza che sappiamo e l’ammirazione che continua a crescere, perche’ resti esemplare anche per le generazioni che verranno”

