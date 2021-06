E’ NATO RICCARDO, FIOCCO AZZURRO IN CASA PETRICONE

L’AQUILA – “Come riposa il sole quando è inverno, col freddo addosso tu lo stai aspettando. Scopri te stesso quando è primavera, perché c’è un fiore e prima qui non c’era. E t’abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea”.

E’ con i versi della canzone di Ultimo Buongiorno Vita che zio Marco, zia Alessandra, zia Luna, nonna Letizia, nonno Marco e il cuginetto Valerio hanno voluto dare il benvenuto a Riccardo, nato stanotte verso l’una all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

A mamma Vanessa Rotilio, papà Lorenzo Petricone e il fratellino Massimo auguri anche dalla redazione di AbruzzoWeb.