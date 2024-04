E’ PALOMBARO, NOTO RISTORATORE DI TOLLO, L’UOMO PRECIPITATO DAL PONTE DI SALLE PER 104 METRI

PESCARA – E’ Pasqualino Palombaro, detto Paolo, noto e stimato ristoratore di Tollo (Chieti), titolare del locale “Le Maschere” a Pescara, in corso Manthoné, l’uomo precipitato da 104 metri dal ponte di Salle nel pescarese: aveva 55 anni e lascia la moglie e un figlio.

La tragedia che al momento non ha spiegazioni, si è consumata ieri mattina prima delle 9. L’uomo ha raggiunto in auto il ponte di Salle parcheggiando accanto al parapetto del ponte nel parco nazionale della Maiella, lasciando la macchina aperta. E poi, per motivi da capire, è precipitato oltre la recinzione.

A segnalare che qualcosa non andava in quel tratto di strada, noto in passato per gli episodi di suicidio, come riferisce il Centro, sono stati alcuni automobilisti che ieri hanno allertato i carabinieri della stazione di Popoli (Pescara).