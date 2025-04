“E… STATE ALL’AQUILA”: CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI, AL VIA PROCEDURE

L’AQUILA – Al via all’Aquila le procedure per i centri estivi comunali rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche Manuela Tursini: “I centri estivi rappresentano un’opportunità per i nostri giovani di crescere, imparare e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante. Siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio, incluso il trasporto, completamente gratuito per le famiglie”.

Il servizio è destinato ai minori dai 3 ai 16 anni appartenenti alle famiglie beneficiarie dell’assegno di inclusione ADI e ai nuclei familiari con attestazione ISEE 2025 non superiore a € 10.140,00.

I centri estivi saranno attivi da giugno a settembre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:00.

Si invitano le famiglie interessate a contattare i seguenti recapiti telefonici: 0862.645638 – 645540 – 645204