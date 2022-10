È TEMPO CHE GLI INVESTITORI IN CRIPTOVALUTE DIVERSIFICHINO I LORO PORTAFOGLI

Le monete digitali sono famose per il loro seguito di investitori simili a un culto. Gli individui alla ricerca del rischio, apparentemente ipnotizzati dall’illimitato potenziale di rialzo offerto dalle criptovalute, sono fin troppo ansiosi di andare all in.

Le famose storie di Bitcoin che hanno coniato milionari a tempo di record spesso offuscano il giudizio e lasciano gli investitori inesperti ignari dei potenziali rischi.

Il problema ovvio è che molti investitori in criptovalute rimangono sovraesposti a una classe di attività con un rischio estremo. Crypto è considerato un investimento rischioso a causa della sua volatilità dei prezzi. Se un investimento è considerato volatile, significa che il suo prezzo è soggetto a movimenti di prezzo frequenti ed estremi.

Le oscillazioni dei prezzi dei bitcoin hanno dimostrato una volatilità significativamente maggiore (misurata dalla deviazione standard) rispetto alla maggior parte delle altre classi di attività.

La posizione evangelica di molti dei più famosi influencer delle criptovalute (ad es. Roger Ver, Craig Wright) serve solo ad aggravare il comportamento di ricerca del rischio dei devoti seguaci delle criptovalute.

Questi influencer, tuttavia, in genere mostrano un pregiudizio di eccessiva fiducia nei loro investimenti. Antony Pompliano, ad esempio, ha affermato con orgoglio che oltre il 50% della sua ricchezza è scommesso su Bitcoin. I commentatori di mercato si sono lanciati sulla sua scommessa Bitcoin.

Kevin O’Leary, un famoso uomo d’affari canadese, lo ha definito “pazzo” e “folle”, aggiungendo che “viola tutto ciò che riguarda gli investimenti nella diversificazione”.

Perché diversificare?

Diversificazione, diversificazione, diversificazione: è il mantra tamburellato dalla maggior parte dei consulenti di investimento. È essenziale nell’investimento perché offre una mitigazione del rischio tenendo conto della performance di rendimento di un portafoglio nel suo insieme.

Aggiungere criptivalute al portafoglio di investimento fa parte della diversificazione, e si può fare attraverso piattaforme affidabili come ​​tesla coin.

Con questo in mente, dove dovrebbero allocare il loro capitale aggiuntivo gli investitori solo cripto? La scelta più ovvia dovrebbero essere azioni e obbligazioni, coerenti con la maggior parte dei portafogli tradizionali. Oggi, però, la scelta non è così scontata.

Gli indicatori attuali suggeriscono che il mercato azionario di oggi è costoso per gli standard storici.

Quindi, se i mercati azionari sono costosi e i rendimenti a reddito fisso sono praticamente inesistenti, quali altre opzioni esistono? E gli investimenti alternativi?

Cosa sono gli investimenti alternativi?

In parole povere, un investimento alternativo è qualsiasi investimento diverso da azioni, obbligazioni o contanti. Grazie alle loro caratteristiche di rischio/rendimento uniche, gli investimenti alternativi offrono vantaggi di diversificazione rispetto ai portafogli di investimento tradizionali.

Gli investimenti alternativi tipici includono immobili, hedge fund, private equity, fondi a reddito privato, capitale di rischio e materie prime. Anche le criptovalute sono considerate investimenti alternativi grazie al loro profilo di rendimento unico e ai vantaggi che possono fornire a un portafoglio tradizionale.

L’interesse per le alternative sta guadagnando slancio. Gli investitori istituzionali stanno sempre più allocando una parte maggiore delle loro attività in gestione (AUM) a investimenti alternativi poiché anche loro cercano un rendimento superiore e una diversificazione del rischio.

Secondo una ricerca di Preqin, uno dei principali fornitori di dati alternativi, l’interesse istituzionale continuo dovrebbe far aumentare l’AUM degli investimenti alternativi del 59%, a 14 trilioni di dollari, entro il 2023.

Gli investitori in criptovalute sarebbero ben serviti diversificandosi in altri asset alternativi

Quindi, se gli investimenti alternativi offrono questi vantaggi allettanti, quali opzioni hai tu, l’individuo, per investire?

Conclusione

Finora, la maggior parte dei singoli investitori non ha avuto accesso a questo tipo di opportunità di investimento ad alto rendimento a causa di problemi strutturali, come l’illiquidità degli investimenti sottostanti e minimi di investimento elevati.