ECCELLENZA ABRUZZO, ANCORA FESTA GRANDE PER L’AQUILA 1927. QUATTRO RETI ALLA UNION FOSSACESIA CALCIO

L’AQUILA – Ancora festa grande per L’Aquila 1927, fresca vincitrice del campionato abruzzese di Eccellenza.

Tra le mura amiche dello stadio “Gran Sasso-Acconcia”, i rossoblù di mister Massimo Epifani regolano per quattro reti a zero la Union Fossacesia Calcio e si “consegnano” con grande gioia alla tifoseria di casa.

In rete Rei – doppietta per lui – Marchionni e Santirocco. Una vittoria strameritata per la compagine aquilana che non si è “seduta” dopo la spettacolare vittoria all’ultimo secondo, per tre reti a due, di domenica scorsa sul campo di San Benedetto dei Marsi contro il Capistrello, vittoria che ha sancito l’ufficialità della vittoria con tre turni di anticipo di un campionato dominato in lungo e in largo.

A fine match, spazio ai festeggiamenti all’esterno dello stadio proprio sotto la curva dei Red Blue Eagles, curva che oggi è stata concessa gratuitamente ai supporters del capoluogo.