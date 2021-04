L’AQUILA – L’Agenzia regionale della tutela ambientale (Arta) protagonista in Italia in virtù delle sue competenze di “eccellenza”, nonchè soggetto attuatore della legge regionale “Abruzzo regione del benessere”, approvata a novembre, a cominciare dal concorso di idee, vicino al suo esito, per il logo che caratterizzerà luoghi e attività connotati da alta qualità della vita.

Sono solo due dei punti cerchiati in rosso della fitta agenda deli direttore generale Arta Maurizio Dionisio, 57enne avvocato aquilano, da maggio 2020 alla guida dell’importante agenzia, che aveva già diretto 2000 al 2005, con la Giunta di centrodestra guidata dal presidente Giovanni Pace.

Nell’intervista in diretta streaming ad Abruzzoweb, Dionisio tiene innanzitutto ad illustrare l’esito dell’importante incontro con il neo presidente del Sistema nazionale protezione ambiente (Snpa), Marco Lupo, numero uno di Arpa Lazio.

“Un confronto importante – sottolinea Dionisio -, in cui l’Abruzzo si è proposto come protagonista nella politica, da rafforzare e implementare, di reciproca collaborazione tra agenzie regionali ambientali. Cosa che già è in essere, si pensi al fatto che la nostra motonave Ermione ormeggiata al porto di Pescara spesso viene utilizzata dall’Arpa Molise dove è istallato un macchinario per la misurazione dei fondali marini. Mentre noi ci siamo avvalsi per quanto riguarda le analisi inerente la diossina delle alte competenze di Emilia Romagna e L0mbardia”.

“In particolare – entra nel dettaglio Dionisio -, l’Arpa abruzzese si può mettere a disposizione all’intera nazione le sue competenze di eccellenza ad esempio rappresentato dai nostri tecnici, ingegneri, biologi, chimici e fisici. In particolare nell’abito del rilevamento della legionella, e per le fibre aereo-disperse dell’amianto, su cui ha un’alta specializzazione il nostro centro di Teramo”.

Altra sfida dell’Arpa è poi l’attuazione della legge regionale “Abruzzo Regione del Benessere” approvata a novembre, su iniziativa del gruppo della Lega, che partendo dalla considerazione che l’Abruzzo rappresenta a livello mondiale la quinta regione per qualità della vita (Huffington USA) e che lo stile di vita rappresenta il miglior antidoto avverso l’insorgenza delle più gravi patologie come il diabete, le malattie cardiocircolatorie, tumori, detta disposizioni di carattere generale “al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la Regione sotto ogni aspetto. Incide dunque in materia ambientale, sanitaria, turistica, educativa, sociale, economica ecc. in una logica di visione innovativa ed unificante l’intera attività regionale”. In particolare la legge detta disposizioni per promuovere il benessere degli abruzzesi sotto molteplici aspetti, e prevede l’individuazione del brand “Abruzzo Benessere” per promuovere e valorizzare la Regione in chiave di turismo sostenibile.

“La Regione Abruzzo ha ideato questo grande contenitore – spiega Dionisio – questo grande desiderio, per caratterizzare l’Abruzzo come regione del benessere. Grazie all’opera del vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, l’Arta è diventata soggetto attuatore e sarà nostro compito sviluppare quelle progettualità che concretamente renderà il territorio regionale come territorio d’eccellenza, di grande qualità ambientale”.

Primo step il logo: “in questi giorni ho lanciato attraverso il nostro sito internet un concorso di idee per l’elemento grafico identificativo e hanno partecipato con nostra grande meraviglia ben 70 grafici, tutti bravissimi. Una commissione composta da professori dell’Accademia delle belle Arti dell’Aquila, specializzati nel design, si è riunita proprio in questi giorni e a breve sarà scelto il simbolo ritenuto migliore, che permetterà al turista, e anche al cittadino abruzzese, di poter identificare, laddove ce ne sia bisogno, una particolare eccellenza ambientale, intesa anche come luogo o attività che garantisce una alta qualità della vita d tutti i punti di vista”.

Infine Dionisio conferma che complice un anno di ridotta attività antropica la qualità delle acque di balneazione lungo la costa abruzzese risultano eccellenti al monitoraggio dell’Arta.

“Le minori attività degli uomini sia lavorative che ludiche portano inevitabilmente dei benefici. Noi non possiamo però pensare ad un ambiente pulito e sano, solo perché non permettiamo all’uomo di vivere. Dobbiamo ambire ad un ambiente controllato un ambiente tutelato pur nel pieno dispiegarsi delle attività umane”.