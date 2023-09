ECCIDIO DI LIMMARI: DOMENICA 17 OMAGGIO DELLA DELEGAZIONE DEL FAI A PIETRANSIERI

ROCCARASO – Secondo appuntamento della Delegazione FAI di Sulmona nell’ambito dell’iniziativa della Direzione Regionale FAI Abruzzo e Molise: “FAI per non dimenticare-Luoghi di guerra in tempo di pace”: domenica 17 settembre alle ore 9,30 appuntamento a Pietransieri di Roccaraso (L’Aquila), dove i visitatori saranno accompagnati sul Sentiero della Memoria nel Bosco di Limmari, tra i Casolari in cui il 21 novembre del 1943 ci fu la prima strage nazista in Italia. Furono trucidati 128 civili innocenti, di cui 60 donne e 34 bambini. Il più piccolo aveva 1 mese, il più vecchio 80 anni. Sarà un emozionante cammino del ricordo, immersi nella natura incontaminata di un bosco violato dalla disumanità a cui conduce sempre la guerra.

A seguire visita al 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 di Pietransieri, dove oggi riposano le 128 vittime dell’eccidio. Visite accompagnate a cura di Domenico Cordisco in collaborazione con il Gruppo Alpini di Pietransieri. Evento realizzato con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e il patrocinio del Comune di Roccaraso.