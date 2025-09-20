ECCIDIO NAZIFASCISTA DEI 9 MARTIRI AQUILANI: IL PROGRAMMA DELLE COMMEMORAZIONI DEL 23 SETTEMBRE

L’AQUILA – Il prossimo martedì 23 settembre la Municipalità aquilana renderà omaggio alla memoria dei Nove Martiri aquilani, in occasione dell’82° anniversario dell’eccidio, compiuta da un plotone misto di fascisti e nazisti il 23 settembre 1943 all’Aquila, in località Casermette, e che causò l’uccisione di nove giovani tra i 17 e i 21 anni.

Alle ore 8:30, presso il cimitero monumentale, verrà deposta una corona di alloro sul sagrato di sepoltura che perpetua la memoria dei Nove Martiri aquilani.

Alle ore 9:00, presso il cortile antistante il lotto 1 dell’Istituto di istruzione superiore “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, in via Acquasanta n. 5, alla presenza delle autorità civili, militari e scolastiche e in collaborazione con l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, verrà deposta, ai piedi del cippo commemorativo, una corona donata nel ricordo, in particolare, di Fernando Della Torre, martire ed ex studente dell’allora Regio Istituto Industriale.

Alle ore 10:00, presso la caserma Pasquali – Campomizzi, si terrà la deposizione dell’omaggio floreale di fronte al cippo commemorativo dei Nove Martiri aquilani, situato nel luogo dove i giovinetti furono fucilati dal contingente tedesco.

Alle ore 11, in Piazza Nove Martiri, è prevista la deposizione di una corona di alloro.

Alle ore 12, avrà luogo la deposizione di un cuscino al cippo commemorativo posto all’inizio del Sentiero dei Nove Martiri (subito dopo la sbarra da cui si sale verso Madonna Fore).