ECCO IL CARTELLONE CON I 21 EVENTI NATALIZI A PESCARA: CORI GOSPEL, ZAMPOGNARI, PRESEPI E TEATRO

PESCARA – “Sono 21 le iniziative natalizie e 10 i laboratori destinati ai bambini che animeranno il Cartellone degli Eventi del Natale 2023 promosso dall’assessorato alla Cultura, iniziative che sono state spalmate in tutti i quartieri della città per portare il Natale ovunque. Dai cori gospel al ritorno degli zampognari e dei presepi, dal teatro dialettale ai Tre Tenori fino al Concerto di Capodanno in memoria dell’ex assessore Giovanna Porcaro, avremo attività per tutte le età e i gusti, che si apriranno l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata per concludersi con la Befana, il prossimo 6 gennaio”.

Lo ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota presentando in conferenza stampa il Cartellone degli Eventi del Natale 2023, alla presenza del sindaco Carlo Masci, del Presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, e dei presidenti delle Commissioni Cultura Manuela Peschi e Politiche sociali Maria Luigia Montopolino, oltre che di alcune delle Associazioni impegnate nelle attività.

“Come sperimentato lo scorso anno – ha detto l’assessore Carota – il nostro assessorato porta avanti il concetto della cultura diffusa su tutto il territorio proponendo un programma di eventi che porterà il Natale in ogni angolo di Pescara. Il ringraziamento va innanzitutto a coloro, a partire dalle tante Associazioni vive della città, che hanno risposto al concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale, tante le proposte pervenute e non nascondo la fatica che abbiamo avuto nell’individuare quelle da sostenere con le nostre risorse. In particolare abbiamo voluto riportare in città la tradizione e ringrazio anche i parroci di tante parrocchie che ci hanno permesso di ospitare nelle loro chiese concerti ed esibizioni varie, individuando con loro luoghi di aggregazione in zone periferiche mettendo in piedi un cartellone ricco. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato con passione, e in particolare la funzionaria Paola Minerba che ha avuto contatti con tutti gli operatori. Alla fine abbiamo predisposto 21 eventi e 10 laboratori per ragazzi e bambini. L’appuntamento del 30 dicembre, il Concerto di Capodanno, è organizzato con la Presidenza del Consiglio comunale in memoria dell’assessore Giovanna Porcaro, scomparsa prematuramente”.

“All’assessore Carota – ha detto il Presidente Peschi – va il plauso per la coerenza: da consigliere comunale ha sempre insistito sull’importanza dello spalmare eventi su tutto il territorio, evitando di concentrare ogni iniziativa in centro. Da assessore sta tenendo fede al proprio impegno”. “Quest’anno abbiamo un cartellone natalizio senza dubbio più ricco che propone la cultura legata al sociale – ha sottolineato il Presidente Montopolino -, proponendo diverse forme espressive permettendo a tutti di partecipare gratuitamente”. “Con il cartellone dell’assessorato alla Cultura è Natale per tutta la città – ha ancora detto il Presidente Antonelli -, a partire dalle periferie che sono il cuore pulsante del territorio. Sottolineo in particolare il Concerto di fine anno dedicato a Giovanna Porcaro che era una collega di giunta oltre che un’amica personale”.

“Si evidenzia – ha detto il sindaco Masci – il coinvolgimento di tante associazioni che ogni giorno si impegnano per far crescere il livello culturale e sociale della città e nel periodo natalizio daremo voce a tutti coloro che hanno proposte interessanti. E ancora una volta sono le stesse associazioni che ci testimoniano la vitalità del territorio stesso”.

Il programma del Cartellone Natalizio prevede:

DAL 08/12/2023 al 06/01/2024 – LOCALI STAZIONE PORTANUOVA – MOSTRA PRESE PIALE CON L’ABRUZZO IN MINIATURA, Mostra presepiale Amici del Presepe di Cesare Scognamiglio con l’Abruzzo in miniatura di Livio Bucci;

DAL 08/12/2023 al 06/01/2024 – PRESEPE E POESIA- PARROCCHIA BEATA VERGINE STELLA MARIS, Associazione Borghi della Riviera Dannunziana Esposizione di presepi, realizzati da cittadini e visitati dalle scuole del Comprensivo 6, nel chiostro della chiesa Stella Maris del rione Pineta ciascuno in abbinamento ad una poesia inedita, scritta dagli associati, Premiazione finale dei migliori abbinamenti presepi/ poesie.

NEI GIORNI 08-15-19-22 DICEMBRE 2023 LE ZAMPOGNE D’ABRUZZO ANNUNCIANO IL NATALE A PESCARA, Il programma prevede l’esecuzione di musiche natalizie della tradizione in diversi quartieri cittadini in occasione dello svolgimento dei rispettivi mercati rionali da parte di due zampognari in abito storico abruzzese come di seguito specificati: 08/12/2023 Parrocchia di S. Silvestro ore 10.00 prima dell’inizio della S. Messa; 15/12/2023 mercato rionale di S. Giuseppe ore 10.30;

19/12/2023 mercato rionale di Zanni ore 10.30;

22/12/2023 mercato rionale di Pescara Colli ore 10.30;

le performances musicali, della durata di un’ora circa, inizieranno da un punto fisso, per poi diventare itineranti per le strade dei quartieri interessati.

· DAL 9/12/2023 al 05/01/2024 – LETTERE DI NATALE DA RON – LABORATORI PER BAMBINI – SALA MICHELUCCI AURUM – Associazione THE LITTLE PRINCE

Questa proposta progettuale è rivolta a bambini dai 3 ai 12 anni di età ed è ispirata da un libro “Lettere di Natale da Felix”. La proposta nasce dall’idea di un progetto interculturale al fine di consolidare l’identità comunitaria e fortificare il senso di “festa” e ” famiglia”. La storia parte da parte da una piccola volpe, Ron, che fa in modo che la lettera del suo amico sia recapitata. Nel viaggio fino al Polo nord visiterà Paesi e tradizioni che descriverà al suo amico attraverso delle meravigliose lettere e splendide immagini.

Tutti gli incontri saranno preceduti dalla spiegazione del laboratorio, il racconto della tradizione a cui si ispira e la lettura della lettera di Ron, .recapitata direttamente dal postino. (Max 15 bambini) Programma laboratori:

9 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– mattina 10.00/ 11.00 e 11.00/12.00 – Stati Uniti- Creazione della porta per “The Elf on The Shelf’

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00 – Perù – Magiche decorazioni per l’albero di natale;

10 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– mattina 10.00/ 11.00 e 11.00/ 12.00 – creazione della Porta dell’Elfo

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00- Perù – Magiche decorazioni per l’albero di Natale;

16 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 10 – 11; 16.00/ 17.00 e 17.00/ 1 8.00 – Italia – Costruzione della tombola;

17 dicembre 2023 -Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/18.00- Italia – Costruzione della tombola;

22 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 16.00/17.00 e 17.00/18.00 – Polo Nord – Creazione della tovaglietta di Babbo Natale;

23 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– mattina 10.00/ 11.00 e 11.00/ 12.00 – Svezia – Gingerbread, costruzione dell’omino di zenzero;

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00 – Polo Nord – Creazione della tovaglietta di Babbo Natale;

29 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00 – Cina – il Capodanno Cinese – Creazione del calendario;

30 dicembre 2023 – Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 16.00/17.00 e 17.00/ 18.00 – Cina – il Capodanno Cinese- Creazione del calendario;

4 gennaio 2024 – Aurum Sala Michelutcci

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00 – Creazione della calza per la Befana;

5 gennaio 2024 – Aurum Sala Michelucci

– pomeriggio 16.00/ 17.00 e 17.00/ 18.00 – Creazione della calza per la Befana;

· 15 / 12/ 2023- LIBRI SOTTO L’ALBERO – CIRCOLO ATERNINO – ORE 18.00

ASS. TEATRANTI D’ABRUZZO

Riti e tradizioni natalizie abruzzesi, con la collaborazione di diverse associazioni, ricordando versi e brani letterari con interventi da parte di diversi autori;

· 16/12/2023 – CATTEDRALE S. CETTEO- IL GLORIA DI VIVALDI PER SOLI, CORO E ORCHESTRA- CONCERTO DI NATALE – ORE 19.00

SOCIETA’ DEGLI ORFEI

Organico: 3 violini primi, 2 violini secondi, 1 viola, 1 violoncello, 1 contrabasso, clavicembalo e organo, 1 oboe, 1 tromba. Coro delle 9 -Cantano solisti: 1 Soprano e 1 Contralto, CORO voci miste (16 elementi)

Programma: Concerto grosso op. n. 6 “Fatto per la Notte di Natale”

GLORIA m Re Magg. RV589

Brani natalizi con coro e orchestra

· 18/ 12/ 2023 CONCERTO GOSPEL CHOIR & FROZ E N BAND – CHIESA DI S. ANDREA ­ ORE 21.00 – ASSOCIAZIONE CORALE BEATO NUNZ IO

Si eseguiranno brani tratti dalla più alta e autentica tradizione Gospel e Afro American spirituals;

· 20-29/ 12.2023 IL NATALE ZAMPOGNARO – BRANI DI NATALE – CHIESA DEL MARE E CHIESA S. LUIGI – ORE 18.00 – ASS. I GIGLI D’ABRUZZO

· 22/12/2023 ORCHESTRA CORALE – PARROCCHIA MADONNA DEL FUOCO – ORE 21.00 – ASS. ARMONIE D’ABRUZZO INCANTO

Concerto di Natale con coro, fisarmoniche e flauto, con la guida del Maestro e Direttore artistico Gabriele Di Pasquale;

· 27/12/2023 UN NATALE DA… MARE – PORTO CANALE- ORE 18.00 – ASS. OFFICINE SOLIDALI TEATRO

Si tratta cli un festival itinerante di teatro, musica, danza, arti performative che si sviluppa sui pescherecci della marineria pescarese e si conclude con la realizzazione di un presepe vivente in mare. Il progetto prevede manifestazioni live sul molo delle città di Pescara (zona porto canale): lungo il percorso il pubblico, opportunamente suddiviso in gruppi da 20/ 25 persone, troverà attori, performer, danzatori e musicisti che proporranno perfonnances a tema natalizio. Il programma artistico prevede la realizzazione di performance teatrali basate su alcune note novelle natalizie di: d’Annunzio, Flaiano, Silone, Pascoli, Pasolini, Dostoevskij, Tolstoj. Sono inoltre previste favole e poesie per bambini, tratte da: Rodari, Piumini, Merini, Sepulveda, Calvino.

· 27/12/2023 – OGNI GIORNO E’ NATALE – CHIESA MADONNA DEI SETTE DOLORI – ORE 21.00 – ASS. ARMONIA DI FAMIGLIE

Concerto natalizio del coro dell’associazione Armonie di Famiglie che eseguirà brani tratti dalle ninne nanne delle antiche culture dialettali italiane antiche, dando rilievo e importanza alla ricorrenza dell’ottavo centenario della rappresentazione del Presepe di Greccio.

· 28/ 12/ 2023 – CONCERTO DI ORGANO E QUARTETTO – CHIESA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO – ORE 21.00 – ASS. MUSICALE HARMONIA

Concerto ispirato alle atmosfere natalizie nel corso del quale saranno eseguiti: Canone in Re Maggiore cli Johann Pakelbcll, il Palladio di Karl Jenkins e Eine kJeinc Nacht Music di \VI. A. Mozart con l’accompagnamento, con l’accompagnamento dell’organo a canne monumentale della Chiesa della Beata Vergine dalla ditta Organaria Zanin di inaugurato nel 2007.

· 30 / 12/ 2023 – GRAN CONCERTO DI FINE ANNO” Ricordo di Giovanna Porcaro”­ AUDITORIUM FLAIANO – ORE 21.00

ASS. MUSICA&SOCIETA’

Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Pescara con l’esecuzione di grandi opere sinfoniche e il famoso valzer di Strauss con la direzione artistica del M°Antonella De Angelis.

· 2/ 01/ 2024 – LE MUSICHE DI WALT DISNEY – ORCHESTRA 12 NOTE – AUDITORIUM FLAIANO – ORE 21.00 – ASS. L’OLANDESE VOLANTE

Saranno eseguite le musiche tratte dai film e dai cartoni animati più famosi prodotti dalla Walt Disney che hanno accompagnato numerose generazioni di bambini. L’evento sarà arricchito dalla proiezione di immagini che richiamano i temi della musica.

· 03/ 01/ 2023 – NATALE IN DIALETTO ABRUZZESE – LU DECOTTE MIRACULOSE” – LA COMMEDIA DIALETTALE – PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA E S. BENEDETTO ORE 21.00

ASS. PER STARE INSIEME

Spettacolo in vernacolo abruzzese in due atti di Michele Ciulli.

· 03- 04/ 01/ 2024- LABORATORIO CORALE ”VOCI IN FESTA” – CENTRO POLIFUNZIONALE BRITTI – ORE 10.00/13.00 E 15.30/ 18.30 ASS. L’OLANDESE VOLANTE

Laboratorio Corale ­con Concerto Finale il 04.01.2024 in programma alle ore 20.00.

Il laboratorio è dedicato ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

05/ 01/ 2024- GRAN GALA’ DEI TRE TENORI -AUDITORIUM FLAIANO – ORE 21.00 – ASS. VILLA INCANTO

· 06/01/2024 – LA NASCITA CHE CAMBIO’ IL MONDO- PRESEPE VIVENTE STORICO – PALAZZETTO DELLO SPORT “Fausto Scorrano” di VIA RIGOPIANO – Ass. Culturale Mousiké

Presepe vivente, intitolato “La nascita che cambiò il mondo”, allestito in costume storico con circa trenta artisti oltre gli interpreti dei personaggi principali con gruppi di danzatori e figuranti, adulti e bambini che illustreranno la Natività tramite una sequenza di quadri dalle Scritture, accompagnati da una voce narrante, da brevi dialoghi dei personaggi nei punti salienti. È stata operata una ricerca iconografica approfondita per la realizzazione dei costumi. La particolarità dell’allestimento è data dalle musiche e dalle danze, fornite dall’Ambasciata Israeliana presso la Santa Sede, con cui vengono caratterizzati alcuni momenti della vita dei protagonisti, dei popolani e della corte di Erode.

Pescara, 27 novembre 2023

Assessore alla Cultura

Maria Rita Carot