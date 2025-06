ECCO LA NUOVA SERIE A: SI PARTE DOMENICA 24 AGOSTO, IL CALENDARIO

ROMA – Si alza il velo sulla nuova serie A: si parte domenica 24 agosto con i campioni d’Italia del Napoli in trasferta contro il Sassuolo.

In cartellone anche Inter-Torino e Milan-Cremonese: subito la novità delle due milanesi in casa, un modo per diminuire, fin dall’avvio, gli impegni al Meazza di entrambe le società prima degli eventi legati alle Olimpiadi Invernali.

Ancora da decidere gli anticipi di sabato 23, uno dei due match interesserà nerazzurri o rossoneri. Al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della serie A è andato in scena il sorteggio del calendario della prossima stagione 2025-2026.

Nessuna pausa invernale: si giocherà anche tra Natale e Capodanno.

Ultima giornata, domenica 24 maggio 2026, con un cartellone che prevede due turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre e il 6 gennaio 2026.

Quattro le soste, soltanto per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo 2026.

“Un campionato che tutto il mondo ci invidia – dice Ezio Simonelli, presidente della Lega di A – il fatto che diamo il calendario così in anticipo credo sia apprezzato da tutti e cercheremo di riproporre la cosa. Serve alle squadre e anche ai tifosi”.

Juventus-Inter è il primo big match e arriva, dopo la prima sosta, alla terza giornata, seguita sette giorni più tardi dal derby della Capitale.

Alla quinta le super sfide Milan-Napoli e Juventus-Atalanta, una settimana dopo il ritorno del neo tecnico rossonero Massimiliano Allegri allo Stadium contro la “vecchia signora”.

Napoli-Inter, il duello scudetto dell’annata appena conclusa, tornerà in scena all’ottava giornata.

Domenica 9 novembre (11esima) è previsto il derby della Mole di Torino, il turno successivo fissato per il 23 novembre, dopo la terza sosta, c’è Inter-Milan.

Per la quinta stagione consecutiva, il calendario sarà asimmetrico: significa che la sequenza di partite del girone di ritorno non sarà la stessa dell’andata.

Inter-Napoli aprirà il girone di ritorno l’11 gennaio, il derby di San Siro torna l’8 marzo alla 28esima, nel finale quelli dell’Olimpico di Roma (37esima) e di Torino (38esima e ultima giornata).

Poche ore prima del sorteggio, l’Ad della serie A Luigi de Siervo aveva esaltato l’equilibrio dell’ultima stagione “quattro squadre in sei anni si sono alternate a vincere lo scudetto, anche le vittorie del Napoli e del Bologna in coppa danno questo senso, come dire che tutto il nostro paese è contendibile”, rilanciando però la questione stadi: “sono il gap che divide l’Italia dagli altri paesi europei, abbiamo gli stadi più vecchi, in media hanno 75 anni, quindi sono già in pensione abbondantemente”.

“Rispetto a quello che ho visto in giro per il mondo, gli stadi italiani sono veramente inguardabili, spero che al più presto si riesca comunque a costruire stadi nuovi”, aveva fatto eco Fabio Cannavaro, il pallone d’oro e campione del mondo 2006, che nel corso dell’evento inaugurale del Festival è stato premiato come Legendary Player dalla Lega serie A.

Calendario Serie A 2025/2026

1^ GIORNATA (24 AGOSTO 2025)

* Atalanta-Pisa

* Cagliari-Fiorentina

* Como-Lazio

* Genoa-Lecce

* Inter-Torino

* Juventus-Parma

* Milan-Cremonese

* Roma-Bologna

* Sassuolo-Napoli

* Udinese-Verona

2/38

2^ GIORNATA (31 AGOSTO 2025)

* Bologna-Como

* Cremonese-Sassuolo

* Genoa-Juventus

* Inter-Udinese

* Lazio-Verona

* Lecce-Milan

* Napoli-Cagliari

* Parma-Atalanta

* Pisa-Roma

* Torino-Fiorentina

3/38

3^ GIORNATA (14 SETTEMBRE 2025)

* Atalanta-Lecce

* Cagliari-Parma

* Como-Genoa

* Fiorentina-Napoli

* Juventus-Inter

* Milan-Bologna

* Pisa-Udinese

* Roma-Torino

* Sassuolo-Lazio

* Verona-Cremonese

4/38

4^ GIORNATA (21 SETTEMBRE 2025)

* Bologna-Genoa

* Cremonese-Parma

* Fiorentina-Como

* Inter-Sassuolo

* Lazio-Roma

* Lecce-Cagliari

* Napoli-Pisa

* Torino-Atalanta

* Udinese-Milan

* Verona-Juventus

5/38

5^ GIORNATA (28 SETTEMBRE 2025)

* Cagliari-Inter

* Como-Cremonese

* Genoa-Lazio

* Juventus-Atalanta

* Lecce-Bologna

* Milan-Napoli

* Parma-Torino

* Pisa-Fiorentina

* Roma-Verona

* Sassuolo-Udinese

6/38

6^ GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)

* Atalanta-Como

* Bologna-Pisa

* Fiorentina-Roma

* Inter-Cremonese

* Juventus-Milan

* Lazio-Torino

* Napoli-Genoa

* Parma-Lecce

* Udinese-Cagliari

* Verona-Sassuolo

7/38

7^ GIORNATA (19 OTTOBRE 2025)

* Atalanta-Lazio

* Cagliari-Bologna

* Como-Juventus

* Cremonese-Udinese

* Genoa-Parma

* Lecce-Sassuolo

* Milan-Fiorentina

* Pisa-Verona

* Roma-Inter

* Torino-Napoli

8/38

8^ GIORNATA (26 OTTOBRE 2025)

* Cremonese-Atalanta

* Fiorentina-Bologna

* Lazio-Juventus

* Milan-Pisa

* Napoli-Inter

* Parma-Como

* Sassuolo-Roma

* Torino-Genoa

* Udinese-Lecce

* Verona-Cagliari

9/38

9^ GIORNATA (29 OTTOBRE 2025)

* Atalanta-Milan

* Bologna-Torino

* Cagliari-Sassuolo

* Como-Verona

* Genoa-Cremonese

* Inter-Fiorentina

* Juventus-Udinese

* Lecce-Napoli

* Pisa-Lazio

* Roma-Parma

10/38

10^ GIORNATA (2 NOVEMBRE 2025)

* Cremonese-Juventus

* Fiorentina-Lecce

* Lazio-Cagliari

* Milan-Roma

* Napoli-Como

* Parma-Bologna

* Sassuolo-Genoa

* Torino-Pisa

* Udinese-Atalanta

* Verona-Inter

11/38

11^ GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)

* Atalanta-Sassuolo

* Bologna-Napoli

* Como-Cagliari

* Genoa-Fiorentina

* Inter-Lazio

* Juventus-Torino

* Lecce-Verona

* Parma-Milan

* Pisa-Cremonese

* Roma-Udinese

12/38

12^ GIORNATA (23 NOVEMBRE 2025)

* Cagliari-Genoa

* Cremonese-Roma

* Fiorentina-Juventus

* Inter-Milan

* Lazio-Lecce

* Napoli-Atalanta

* Sassuolo-Pisa

* Torino-Como

* Udinese-Bologna

* Verona-Parma

13/38

13^ GIORNATA (30 NOVEMBRE 2025)

* Atalanta-Fiorentina

* Bologna-Cremonese

* Como-Sassuolo

* Genoa-Verona

* Juventus-Cagliari

* Lecce-Torino

* Milan-Lazio

* Parma-Udinese

* Pisa-Inter

* Roma-Napoli

14/38

14^ GIORNATA (7 DICEMBRE 2025)

* Cagliari-Roma

* Cremonese-Lecce

* Inter-Como

* Lazio-Bologna

* Napoli-Juventus

* Pisa-Parma

* Sassuolo-Fiorentina

* Torino-Milan

* Udinese-Genoa

* Verona-Atalanta

15/38

15^ GIORNATA (14 DICEMBRE 2025)

* Atalanta-Cagliari

* Bologna-Juventus

* Fiorentina-Verona

* Genoa-Inter

* Lecce-Pisa

* Milan-Sassuolo

* Parma-Lazio

* Roma-Como

* Torino-Cremonese

* Udinese-Napoli

16/38

16^ GIORNATA (21 DICEMBRE 2025)

* Cagliari-Pisa

* Como-Milan

* Fiorentina-Udinese

* Genoa-Atalanta

* Inter-Lecce

* Juventus-Roma

* Lazio-Cremonese

* Napoli-Parma

* Sassuolo-Torino

* Verona-Bologna

17/38

17^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2025)

* Atalanta-Inter

* Bologna-Sassuolo

* Cremonese-Napoli

* Lecce-Como

* Milan-Verona

* Parma-Fiorentina

* Pisa-Juventus

* Roma-Genoa

* Torino-Cagliari

* Udinese-Lazio

18/38

18^ GIORNATA (3 GENNAIO 2026)

* Atalanta-Roma

* Cagliari-Milan

* Como-Udinese

* Fiorentina-Cremonese

* Genoa-Pisa

* Inter-Bologna

* Juventus-Lecce

* Lazio-Napoli

* Sassuolo-Parma

* Verona-Torino

19/38

19^ GIORNATA (6 GENNAIO 2026)

* Bologna-Atalanta

* Cremonese-Cagliari

* Lazio-Fiorentina

* Lecce-Roma

* Milan-Genoa

* Napoli-Verona

* Parma-Inter

* Pisa-Como

* Sassuolo-Juventus

* Torino-Udinese

20/38

20^ GIORNATA (11 GENNAIO 2026)

* Atalanta-Torino

* Como-Bologna

* Fiorentina-Milan

* Genoa-Cagliari

* Inter-Napoli

* Juventus-Cremonese

* Lecce-Parma

* Roma-Sassuolo

* Udinese-Pisa

* Verona-Lazio

21/38

21^ GIORNATA (18 GENNAIO 2026)

* Bologna-Fiorentina

* Cagliari-Juventus

* Cremonese-Verona

* Lazio-Como

* Milan-Lecce

* Napoli-Sassuolo

* Parma-Genoa

* Pisa-Atalanta

* Torino-Roma

* Udinese-Inter

22/38

22^ GIORNATA (25 GENNAIO 2026)

* Atalanta-Parma

* Como-Torino

* Fiorentina-Cagliari

* Genoa-Bologna

* Inter-Pisa

* Juventus-Napoli

* Lecce-Lazio

* Roma-Milan

* Sassuolo-Cremonese

* Verona-Udinese

23/38

23^ GIORNATA (1 FEBBRAIO 2026)

* Bologna-Milan

* Cagliari-Verona

* Como-Atalanta

* Cremonese-Inter

* Lazio-Genoa

* Napoli-Fiorentina

* Parma-Juventus

* Pisa-Sassuolo

* Torino-Lecce

* Udinese-Roma

24/38

24^ GIORNATA (8 FEBBRAIO 2026)

* Atalanta-Cremonese

* Bologna-Parma

* Fiorentina-Torino

* Genoa-Napoli

* Juventus-Lazio

* Lecce-Udinese

* Milan-Como

* Roma-Cagliari

* Sassuolo-Inter

* Verona-Pisa

25/38

25^ GIORNATA (15 FEBBRAIO 2026)

* Cagliari-Lecce

* Como-Fiorentina

* Cremonese-Genoa

* Inter-Juventus

* Lazio-Atalanta

* Napoli-Roma

* Parma-Verona

* Pisa-Milan

* Torino-Bologna

* Udinese-Sassuolo

26/38

26^ GIORNATA (22 FEBBRAIO 2026)

* Atalanta-Napoli

* Bologna-Udinese

* Cagliari-Lazio

* Fiorentina-Pisa

* Genoa-Torino

* Juventus-Como

* Lecce-Inter

* Milan-Parma

* Roma-Cremonese

* Sassuolo-Verona

27/38

27^ GIORNATA (1 MARZO 2026)

* Como-Lecce

* Cremonese-Milan

* Inter-Genoa

* Parma-Cagliari

* Pisa-Bologna

* Roma-Juventus

* Sassuolo-Atalanta

* Torino-Lazio

* Udinese-Fiorentina

* Verona-Napoli

28/38

28^ GIORNATA (8 MARZO 2026)

* Atalanta-Udinese

* Bologna-Verona

* Cagliari-Como

* Fiorentina-Parma

* Genoa-Roma

* Juventus-Pisa

* Lazio-Sassuolo

* Lecce-Cremonese

* Milan-Inter

* Napoli-Torino

29/38

29^ GIORNATA (15 MARZO 2026)

* Como-Roma

* Cremonese-Fiorentina

* Inter-Atalanta

* Lazio-Milan

* Napoli-Lecce

* Pisa-Cagliari

* Sassuolo-Bologna

* Torino-Parma

* Udinese-Juventus

* Verona-Genoa

30/38

30^ GIORNATA (22 MARZO 2026)

* Atalanta-Verona

* Bologna-Lazio

* Cagliari-Napoli

* Como-Pisa

* Fiorentina-Inter

* Genoa-Udinese

* Juventus-Sassuolo

* Milan-Torino

* Parma-Cremonese

* Roma-Lecce

31/38

31^ GIORNATA (4 APRILE 2026)

* Cremonese-Bologna

* Inter-Roma

* Juventus-Genoa

* Lazio-Parma

* Lecce-Atalanta

* Napoli-Milan

* Pisa-Torino

* Sassuolo-Cagliari

* Udinese-Como

* Verona-Fiorentina

32/38

32^ GIORNATA (12 APRILE 2026)

* Atalanta-Juventus

* Bologna-Lecce

* Cagliari-Cremonese

* Como-Inter

* Fiorentina-Lazio

* Genoa-Sassuolo

* Milan-Udinese

* Parma-Napoli

* Roma-Pisa

* Torino-Verona

33/38

33^ GIORNATA (19 APRILE 2026)

* Cremonese-Torino

* Inter-Cagliari

* Juventus-Bologna

* Lecce-Fiorentina

* Napoli-Lazio

* Pisa-Genoa

* Roma-Atalanta

* Sassuolo-Como

* Udinese-Parma

* Verona-Milan

34/38

34^ GIORNATA (26 APRILE 2026)

* Bologna-Roma

* Cagliari-Atalanta

* Fiorentina-Sassuolo

* Genoa-Como

* Lazio-Udinese

* Milan-Juventus

* Napoli-Cremonese

* Parma-Pisa

* Torino-Inter

* Verona-Lecce

35/38

35^ GIORNATA (3 MAGGIO 2026)

* Atalanta-Genoa

* Bologna-Cagliari

* Como-Napoli

* Cremonese-Lazio

* Inter-Parma

* Juventus-Verona

* Pisa-Lecce

* Roma-Fiorentina

* Sassuolo-Milan

* Udinese-Torino

36/38

36^ GIORNATA (10 MAGGIO 2026)

* Cagliari-Udinese

* Cremonese-Pisa

* Fiorentina-Genoa

* Lazio-Inter

* Lecce-Juventus

* Milan-Atalanta

* Napoli-Bologna

* Parma-Roma

* Torino-Sassuolo

* Verona-Como

37/38

37^ GIORNATA (17 MAGGIO 2026)

* Atalanta-Bologna

* Cagliari-Torino

* Como-Parma

* Genoa-Milan

* Inter-Verona

* Juventus-Fiorentina

* Pisa-Napoli

* Roma-Lazio

* Sassuolo-Lecce

* Udinese-Cremonese

38/38

38^ GIORNATA (24 MAGGIO 2026)

* Bologna-Inter

* Cremonese-Como

* Fiorentina-Atalanta

* Lazio-Pisa

* Lecce-Genoa

* Milan-Cagliari

* Napoli-Udinese

* Parma-Sassuolo

* Torino-Juventus

* Verona-Roma