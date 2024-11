ECCO “PIZZOLIINRED”: MANIFESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE DAL 25 NOVEMBRE

PIZZOLI – Il Comune di Pizzoli d’intesa con la Questura dell’Aquila, l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” e la Parrocchia S. Stefano, intende promuovere sul territorio di Pizzoli una campagna di sensibilizzazione “PizzoliinRed” sul tema della violenza contro le donne a partire dal prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Proprio il 25 novembre la Casa Comunale sarà illuminata di rosso come segno di solidarietà per tutte le donne vittime di violenza. Il programma delle iniziative prevede, lo stesso giorno, uno spettacolo sul tema dal titolo “Barbablù” a cura dell’Associazione “Teatrabile” che coinvolgerà le classi III,IV,V della primaria del don Milani.

Il 29 novembre alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Pizzoli (Aq), si terrà un incontro aperto alla cittadinanza con interventi della Polizia di Stato, nella persona del dott. Roberto Mariani e della dott.ssa Maura Sacchetti, vice presidente della Casa delle Donne “Donatella Tellini”.

Il prossimo 9 dicembre alcuni agenti della Polizia di Stato, guidati dal dott. Andrea Pelliccione, illustreranno la loro attività per contrastare la violenza di genere incontrando gli alunni della Scuola secondaria dell’IC “don Milani”. Il 14 dicembre, alle ore 18, nell’Auditorium “Valerio Del Tosto”, si svolgerà il recital di Natale promosso dalla Parrocchia di S. Stefano, per la regia di Antonio Carbonara, dove saranno ospiti le Operatrici della Casa delle Donne di L’Aquila intitolata a Donatella Tellini. Alla Casa delle Donne, al termine dello spettacolo, da parte dell’Amministrazione Comunale sarà consegnato un contributo per sostenere le attività dell’Associazione. L’11 gennaio, infine, prenderà il via, un laboratorio di prevenzione del bullismo e di pratiche di difesa personale realizzato gratuitamente in favore della popolazione interessata da operatori specializzati.

“Ringrazio, a partire dalQuestore dell’Aquila, Enrico De Simone, tutti coloro che hanno voluto unirsi all’iniziativa promossa dal nostro Comune per sensibilizzare su un tema, purtroppo, così attuale e per ricordare tutte quelle donne vittime della violenza maschile, ha dichiarato il sindaco Gianni Anastasio. Occorre partire dai più piccoli e promuovere una cultura che contrasti ogni forma di violenza sulle donne e di genere, ecco perchè sono ben lieto della partecipazione alle iniziative sia dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” diretto dalla Prof.ssa Paola Verini, sia della Parrocchia S. Stefano e del Parroco don Claudio Tracanna, che hanno dato massima disponibilità alla organizzazione dell’iniziativa “PizzoliinRed”.