ECLISSI SOLARE TOTALE: UNO SPETTACOLO CELESTE STRAORDINARIO. DOVE VEDERE LA DIRETTA

STATI UNITI – Lunedì 8 aprile 2024, gli abitanti di alcune zone del Messico, degli Stati Uniti e del Canada avranno la fortuna di assistere a una spettacolare eclissi solare totale. Questo evento astronomico, ribattezzato “Grande Eclissi Solare Nordamericana”, sarà visibile per 43,8 milioni di persone. Ecco cosa bisogna sapere:

L’eclissi avverrà tra le 15:42 e le 20:52 del tempo universale coordinato (tra le 18:38 e le 21:52 circa in Italia). Durante la fase di totalità, l’oscuramento completo del disco solare durerà oltre 4 minuti (4 minuti e 28,2 secondi nella località più fortunata, in Messico).

Gli osservatori sperimenteranno una serie di visioni insolite. Crepuscolo in Pieno Giorno, sarà possibile osservare il crepuscolo anche quando il sole è alto nel cielo.Variazione dei Colori: l’ambiente circostante sembrerà grigio o seppia. Giove e Altre Stelle: con un binocolo, sarà visibile Giove e altre stelle brillanti. Corona Solare: la corona solare sarà chiaramente visibile.

All’approcciarsi della totalità dell’eclissi, gli osservatori sperimenteranno: Sensazione di Tempesta, diminuzione di temperatura percepita e un’ombra gigantesca in avvicinamento. Spettacolo Celeste, l’ombra proiettata dalla Luna attraverserà Messico, USA e Canada.

Anche se non visibile dall’Italia, si potrà seguire lo spettacolo in diretta streaming su siti come la NASA, a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=lkVgAQenZCs e su Virtual Telescope project: https://www.virtualtelescope.eu/webtv/