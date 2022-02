ECO SISMA BONUS: GIORGETTI, “SOLDI AI MILIARDARI PER LE LORO QUINTE CASE, MONDO CI RIDE DIETRO…”

“Con il Superbonus droghiamo l’edilizia senza aiutare le imprese. “Diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo. Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell’industria”.

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti interviene sulle polemiche dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sulle frodi legate Superbonus edilizio, di oltre 4,4 miliardi.

Sì, del superbonus bisogna parlare perché da più parti si chiede che torni la politica industriale in Italia”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in una intervista al Corriere della Sera. E il superbonus c’entra – aggiunge – perché in legge di Bilancio il governo aveva cercato di limitarlo, poi il Parlamento ha deciso di allargare le maglie, anche troppo. Ora costerà moltissimo. Stiamo mettendo un sacco di soldi sull’edilizia che, per carità, può aver avuto senso sostenere nella fase più dura della pandemia e di certo contribuisce chiaramente alla crescita. Ma ora droghiamo un settore in cui l’offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all’inflazione”.

“Chiediamoci cosa può fare lo Stato – sottolinea Giorgetti – di fronte alla rivoluzione digitale e energetica o allo choc che investe l’automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Invece diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo. Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell’industria. Se ci sono decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo certi settori e ne lasciamo a languire altri, quelli strategici per l’Italia”.

La posizione di Giorgetti non è certo isolata: per Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, le operatività sospette segnalate (nel mercato della cessione dei crediti da bonus si stimano truffe per oltre 4 miliardi di euro, ndr) “hanno fatto emergere problematicità soprattutto per i crediti collegati a interventi astrattamente rientranti nelle agevolazioni ma mai avviati” dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

“Le attività fraudolente hanno sfruttato la circostanza che, per consentire il pronto conseguimento del beneficio, i crediti in questione sono stati resi immediatamente cedibili e monetizzabili senza quelle formalità previste in analoghi contesti” spiega.

Il mercato della cessione dei crediti fiscali “presenta senz’altro alcune debolezze – aggiunge – l’apparato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, che coinvolge molti degli attori che operano su questo mercato, dovrebbe rappresentare un punto di forza per il contenimento dei rischi. Lo dimostrano le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla Uif e gli esiti degli approfondimenti svolti, anche in collaborazione con le autorità inquirenti. Gli anelli deboli possono annidarsi dove mancano questi presidi”. Il governo è intervenuto con due decreti contenenti norme anti-frode, che Clemente considera “incisive”.

La Uif ha diffuso recentemente specifici comunicati “riguardo agli illeciti collegati alla pandemia e stiamo valutando di fornire ulteriori indicazioni sui rischi connessi all’attuazione del Pnrr – sottolinea – dobbiamo prevenire o intercettare possibili fenomeni di riciclaggio e infiltrazioni criminali collegati alla realizzazione del Piano, che vede in prima linea gli uffici della Pubblica Amministrazione, pure tenuti ad obblighi di comunicazione di operazioni sospette”.

Sì, del superbonus bisogna parlare perché da più parti si chiede che torni la politica industriale in Italia”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in una intervista al Corriere della Sera.

“E il superbonus c’entra – aggiunge – perché in legge di Bilancio il governo aveva cercato di limitarlo, poi il Parlamento ha deciso di allargare le maglie, anche troppo. Ora costerà moltissimo. Stiamo mettendo un sacco di soldi sull’edilizia che, per carità, può aver avuto senso sostenere nella fase più dura della pandemia e di certo contribuisce chiaramente alla crescita. Ma ora droghiamo un settore in cui l’offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all’inflazione”.

“Chiediamoci cosa può fare lo Stato – sottolinea Giorgetti – di fronte alla rivoluzione digitale e energetica o allo choc che investe l’automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Invece diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo. Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell’industria. Se ci sono decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo certi settori e ne lasciamo a languire altri, quelli strategici per l’Italia”.