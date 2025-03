ECOFORUM ABRUZZO: A FAGNANO ALTO IL PREMIO “COMUNE RICICLONE”

FAGNANO ALTO – A Fagnano Alto (L’Aquila) il premio “Comune riciclone – Comune rifiuti free” per il quinto anno consecutivo.

Il sindaco Francesco D’Amore ha ritirato il premio nell’ambito della settima edizione dell’Ecoforum Abruzzo – Economia circolare 2023, la manifestazione organizzata da Legambiente che si è svolta a Pescara, all’auditorium Petruzzi.

Dati stabili per l’Abruzzo, che registra il 64,4% di raccolta differenziata, anche se aumentano i comuni non virtuosi (81) che non superano la soglia del 65%. Fagnano Alto, invece, resta stabilmente tra i comuni ricicloni, grazie all’elevata percentuale di raccolta differenziata e alla bassissima produzione di umido.

“Una conferma importante – sottolinea in una nota il sindaco D’Amore – che dimostra che siamo sulla buona strada. Un risultato raggiunto attraverso le buone pratiche dell’amministrazione comunale, ma anche grazie all’alto senso civico e alla sensibilità dei nostri concittadini, che ringrazio per l’indispensabile contributo”.

“Nell’incontro di Pescara ho avuto anche modo di raccontare quelle che sono le nostre prossime mosse: a giorni abbandoneremo il porta a porta e passeremo, in modo graduale, alle isole ecologiche per ottimizzare i costi ed abbattere l’impatto ambientale”.