ECOMOB, CAMPITELLI: “REGIONE ABRUZZO PUNTA SU CICLOTURISMO, MOBILITÀ SOSTENIBILE E ECOLOGIA AMBIENTALE”

PESCARA – Si è aperto oggi a Pescara, EcoMob, l’expo di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia. La manifestazione si tiene nello spazio espositivo del Marina di Pescara fino al 6 settembre: per tre giorni si affronteranno i temi legati a mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale. Sono 50, in rappresentanza di più di cento brand, gli espositori presenti in fiera. L’evento è a ingresso gratuito.

Alla cerimonia di apertura dell’expo ha partecipato l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli.

“Mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale sono i settori strategici sui quali la Regione Abruzzo ha investito non solo a livello strettamente ambientale ma anche per valorizzare e incentivare il turismo – ha commentato -. Una pianificazione strategica di area vasta a medio e lungo termine. Con la delibera del 10 agosto scorso – ha aggiunto – si è stabilito di riorganizzare gli interventi per la promozione della mobilità sostenibile. Stiamo lavorando per dotare l’Abruzzo di una rete ciclabile su scala regionale , che possa collegare la costa adriatica alle aree interne. E’la strategia sulla quale bisogna scommettere”.

