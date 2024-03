ECOMOB EXPO: DUE GIORNI DI MOBILITA’ ELETTRICA E SICUREZZA STRADALE A SAN GIOVANNI TEATINO

CHIETI – Appuntamento il 16 e 17 marzo al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino (Chieti) con Première Ecomob Expo, anteprima della settima edizione di Ecomob Expo, il primo grande evento dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. La kermesse è in programma a Pescara dal 19 al 21 aprile prossimi.

Ma prima del capoluogo adriatico, ecco l’anticipazione, che nasce dalla collaborazione con il Centro d’Abruzzo e grazie anche al patrocinio del comune di San Giovanni Teatino. L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, l’assessore all’ambiente Gabriella Federico e il presidente della San Giovanni Servizi, Roberto Ferraioli. Con loro Mimmo Giallorenzo, Gianluca Giallorenzo, Sonia Mazzocchetti di Ecolife e Claudia Campli, area manager Centro d’Abruzzo.

La due giorni – negli orari di apertura del centro commerciale – è dedicata al meglio della mobilità elettrica, nonché alle forme di energia alternativa, senza dimenticare la mobilità a due ruote. In esposizione dunque auto, scooter e bici elettriche, tutte da scoprire. Non da meno lo spazio dedicato ai bambini dai 5 anni in poi e ai ragazzi. Per loro c’è la gimkana allestita dalla Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase: per pedalare imparando importanti tecniche di base per la sicurezza stradale.

“Orgoglioso ed onorato di poter ospitare e patrocinare questa Première Ecomob Expo nel territorio di San Giovanni Teatino. Un piccolo assaggio, una perla preziosa da gustare insieme prima del grande evento del 19, 20 e 21 aprile a Pescara. Una bellissima occasione, qui al Centro D’Abruzzo, per poter comprendere al meglio la mobilità elettrica e quella a due ruote” commenta il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente.

“Come Amministrazione stiamo valutando di sviluppare questo tipo di mobilità sostenibile, soprattutto per poter dare una valida alternativa alle quattro ruote, purtroppo ancora troppo inquinanti, alle tante persone che lavorano nel nostro comune e che hanno bisogno di spostarsi agevolmente e velocemente, o semplicemente raggiungere il proprio posto di lavoro – prosegue il sindaco -. Ringrazio la direzione del Centro D’Abruzzo per aver accolto la proposta di essere da cassa di risonanza per questo evento che, sono convinto, sarà una grande occasione ed opportunità per portare avanti la grande sfida di cambiare cultura, di capire e far capire che il mondo, oggi, va in una direzione diversa rispetto a quella che vede l’automobile protagonista della nostra vita e che noi non possiamo restare indietro; bisogna guardare al futuro, soprattutto supportando ciò che può migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo e della nostra vita”.

Ecomob è un brand Ecolife, associazione di promozione sociale, nata con l’impegno di promuovere e diffondere la cultura ecosostenibile. Con il patrocinio di: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Comune di Pescara, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Abruzzo Turismo, Camera di Commercio Chieti Pescara, Confesercenti Abruzzo, Cna Abruzzo, Confimi Abruzzo. Gold sponsor: Metamer, Mario De Cecco dynamic workwear, Centro d’Abruzzo. Partner tecnici: Legambiente, Abruzzo Attrattivo, Feder Pate-Professionisti abruzzesi del turismo esperienziale, Arta Abruzzo, Abruzzo Benessere, Vola Volè Cantina Orsogna, Motus-E, VaiElettrico. Media partner: Velò, Abruzzo Oggi. Alleati Asvis-Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile; affiliati Endas.