ECOMONDO RIMINI: ARTA PRESENTA PROGETTO ABRUZZO REGIONE DEL BENESSERE, LA DIRETTA

PESCARA – Terza giornata all’Ecomondo di Rimini, per l’Agenzia regionale tutela ambientale (Arta), soggetto attuatore con la partnership dell’Università di Teramo, del progetto Abruzzo regione del Benessere. Abruzzoweb segue l’evento attraverso le dirette video a cura della stessa Arta, con interviste e approfondimenti.

La presenza dell’Agenzia alla fiera internazionale di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale, nell’ambito dell’economia sostenibile e circolare, che conta oltre mille espositori e 100 tra seminari e conferenze in 190mila metri quadri di spazio, ha tra gli obiettivi quello di far conoscere il progetto multidisciplinare varato dalla Regione Abruzzo con la legge di bilancio 2020, che ha come carattere identificativo il benessere, in tutte le sue declinazioni, come strategia a beneficio dei cittadini, della loro qualità della vita, della crescita economica sostenibile, della competitività in ambito turistico.