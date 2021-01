ECONOMIA L’AQUILA: VITHA GROUP AZIENDA IN CRESCITA IN CONTROTENDENZA NAZIONALE

L’AQUILA – In controtendenza nazionale Vitha group dell’imprenditore aquilano Marco Reato raggiunge + 32% di fatturato, nell’anno più nero della salute e dell’economia mondiale, raggiungendo 2.500 collaboratori e 150 sedi tra l’Italia e il mondo, partendo dalla sede principale dell’Aquila. Vitha group, tra gli altri, vanta una serie di prodotti dedicati al benessere della persona: depuratori d’aria, d’acqua e l’innovativo test del dna, Anima Genomics.

Fiore all’occhiello dell’azienda, il test, prodotto da Dante Labs, consente di conoscere le chiavi del codice genetico di ogni persona e realizzare piani di cura personalizzati e programmi di vita su misura.

Nonostante i rallentamenti dovuti all’impegno di Dante Labs nel Covid, il test sta riscuotendo grande attenzione tra i cittadini, ma anche negli ambienti specializzati, tra i quali quelli dello sport professionistico. In tempi di Covid, le convention aziendali con 4000 presenze sembrano ormai un ricordo, ma Vitha group non si arrende e nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento ha celebrato l’incontro annuale a Roma con soli 200 collaboratori in presenza e tutti gli altri connessi online.

Si è parlato dei nuovi obiettivi dell’azienda, è stato proclamato il nuovo cda e i top 10 tra i consulenti d’Italia. È stato analizzato anche come l’impresa ha modificato la sua impostazione a causa del Covid, ma in controtendenza, anziché tagliare ha creato nuovi posti di lavoro, partendo dall’Abruzzo e diramandosi su tutto il territorio nazionale e in quindici paese nel mondo. “In questo difficile momento siamo riusciti a crescere perchè formiamo persone che diventano imprenditori” – dice il presiedente del consiglio di amministrazione, Sandra Salvatore.

“I prodotti e servizi sono mezzi attraverso cui le persone imparano il mestiere del consulente, ma non sono lo scopo del lavoro. Il nostro capitale sono le persone che in questo difficile momento così difficile stanno trovando, attraverso questa azienda, altri modi di fare impresa e che evidentemente portano risultati”, conclude Salvatore.

Il fondatore di Vitha group Marco Reato conferma il suo entusiasmo nel portare avanti l’impresa, in cui la vera sfida è formare gente più brava dei direttori: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questo anno difficile. La forza della nostra rete si è confermata con l’impegno screscente. Anima Genomics è il grande salto di qualità che identifica i nostri consulenti che lavorano per il benessere delle persone. L’Aquila è il cuore di questa impresa e rimane il centro propulsivo di tutte le attività nazionali e internazionali. Ho avuto tutto dalla vita, ora la vera soddisfazione è formare persone che superino i risultati dei loro maestri”. conclude Reato.

Download in PDF©