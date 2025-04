ECONOMIA: MAGNACCA IN POLONIA, “SI RAFFORZANO RAPPORTI PER EXPORT VERSO PAESI ORIENTALI”

PESCARA- Si rafforzano i rapporti tra la Polonia e la Regione Abruzzo per tramite dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca che è in missione nella Regione Podkarpackie, al confine con l’Ucraina, per dare attuazione piena all’accordo stipulato lo scorso anno dai presidenti Marco Marsilio e Wladyslaw Ortyle.

“La visita nella Regione dei Precarpazi – evidenzia in una nota l’assessore Magnacca – deve essere intesa come una un’opportunità in più per l’Abruzzo per incrementare l’export verso i Paesi orientali. Su questo ci stiamo impegnando in continuità con quanto sottoscritto di recente con l’accordo di partnership siglato da Marsilio con la Regione di Sumy. Una visione strategica con la presenza di Regione Abruzzo in quest’area che può di certo agevolare le nostre imprese per quelli che saranno gli scenari futuri che potranno aprirsi, soprattutto in caso di una definitiva pace in Ucraina”.

L’assessore nel corso la visita in Polonia ha incontrato il presidente della Regione Podkarpackie Wladyslaw Ortyle oltre a Piotr Pilch, vicepresidente della Regione Podkarpackie, Jerzy Borcz, presidente del Consiglio regionale della Regione Podkarpackie, Sabina Południak, consigliere regionale e presidente della Commissione per la Cooperazione internazionale, il Turismo e la Promozione, Kamila Piech, consigliere regionale e presidente della Commissione per lo sviluppo regionale, Justyna Róg, vicedirettrice, l’Ufficio della Giunta regionale e Piotr Kwaśniak, vicedirettore del Dipartimento di Promozione e Turismo.

È stato riscontrato come la Regione di Podkarpackie “abbia un’alta specializzazione tecnologica nel settore dell’aerospazio su cui la Regione Abruzzo che sta sostenendo e favorendo la costituzione del Distretto aerospaziale grazie all’attività di Telespazio, Thales Alenia Spazio e Leonardo. Contiamo di lavorare assieme per meglio raggiungerete obiettivi di alto profilo di innovazione tecnologica, presupposto per vincere le sfide di competitività di qui ai prossimi anni oltre al comparto dell’automotive”.

“Abbiamo trovato la loro disponibilità a lavorare con le nostre imprese per creare nuove opportunità produttive. La Regione Abruzzo esercita una forte attrattiva – commenta l’assessore – per individuare forme di cooperazione. Oggi, nello specifico, abbiamo condiviso il percorso per rendere operativo l’accordo. È stato stabilito che il prossimo incontro verterà sui settori dell’aerospazio, su automotive e la promozione dei prodotti artigianali e agroalimentari”.

Altro argomento trattato nel corso dell’incontro “le competenze che sta sviluppando la Regione Abruzzo attraverso l’apporto degli istituti tecnici superiori oltre al confronto su progetti che si stanno realizzando nelle rispettive regioni e la visita di studio al Parco Scientifico e Tecnologico Aeropolis di Podkarpackie per parlare di specializzazioni intelligenti”.