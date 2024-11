ECONOMIA: MAGNACCA, “SETTORE FARMACEUTICO CENTRALE PER L’ABRUZZO”

PESCARA – “La centralità” del settore farmaceutico nell’economia regionale è stata ribadita oggi dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, nel corso del convegno “Il valore del settore farmaceutico nel sistema Paese”, che si è tenuto a Roma alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci.

“In Abruzzo –spiega in una nota l’assessore – abbiamo un distretto farmaceutico in provincia dell’Aquila di rilevanza europea che ha consentito, soprattutto nel campo dell’export, di raggiungere numeri importanti in campo occupazionale e in termini di innovazione. Nostro compito è stimolare la ricerca e l’innovazione in questo settore in modo da porre le basi per una maggiore competitività delle aziende stesse ma anche come elemento di attrattività della nostra regione”.

“Non è un caso – aggiunge– che nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027 abbiamo previsto un intervento con una dotazione finanziaria di base di 50 milioni fino ad arrivare ad 80 milioni dedicato alla ricerca della grande impresa, come può essere quella farmaceutica, insieme con la piccola e media impresa e in collaborazione con le Università e i Centri di ricerca. Contestualmente a questo intervento abbiamo intenzione di avviare un percorso che prevede step di formazione specifica in grado di generare competenze, particolarmente richieste in questo settore, che dia risposte concrete all’offerta lavorativa che arriva dal farmaceutico”.

“La specializzazione del lavoratore – conclude Magnacca – è un elemento imprescindibile per essere competitivi nel mercato del lavoro e generare crescita economica”.