ECONOMIA: MARSILIO, “ABRUZZO GUIDA CRESCITA OCCUPAZIONALE, +2,9% A GIUGNO”

PESCARA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “esprime soddisfazione per i risultati registrati dall’occupazione nella nostra regione nel secondo trimestre del 2025, che confermano l’efficacia delle politiche attuate e l’impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

“L’Abruzzo, sulla base dei dati occupazionali resi noti dall’Istat, continua a dimostrare una solida crescita economica, con un tasso di occupazione che, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, cresce del 2,9%. Un incremento che supera nettamente la media nazionale (+0,9%) e quella del Mezzogiorno (+1,6%). Questo dato rappresenta una conferma tangibile degli sforzi che abbiamo messo in atto in questi anni per rilanciare il nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente Marsilio.

“Un altro dato significativo riguarda il confronto con il periodo prepandemico. L’Abruzzo segna una crescita occupazionale del 5%, al di sopra della media nazionale dell’1,2%. Questo è il risultato di un lavoro serio e costante, che ha portato a migliorare la qualità del lavoro e a incrementare le opportunità per i nostri cittadini, nonostante le difficoltà globali e le sfide legate alla pandemia. Tra i settori che hanno contribuito maggiormente a questo successo spicca quello delle costruzioni, un comparto che sta vivendo un periodo di grande vivacità grazie anche al buon utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche grazie alle attività legate all’edilizia sanitaria. Le politiche di investimento nel settore delle costruzioni non solo hanno stimolato l’occupazione, ma hanno anche creato le basi per uno sviluppo infrastrutturale che rende l’Abruzzo sempre più competitivo a livello nazionale e internazionale, facendolo diventare attrattivo come scelta di vita da parte di chi non è abruzzese e di chi sceglie di tornare nella regione di origine”.

“Adesso è fondamentale proseguire su questa strada, continuare a puntare su un’economia sostenibile, innovativa e inclusiva, che possa garantire occupazione di qualità per tutti, con un’attenzione particolare per i giovani, le donne e le fasce più vulnerabili della nostra società. Il nostro impegno è e rimarrà quello di creare un Abruzzo sempre più forte e capace di offrire opportunità a tutti i suoi cittadini”, ha concluso il presidente Marsilio.