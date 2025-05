ECONOMIA: MARSILIO, “DATI ISTAT, ABRUZZO CON SICILIA CON MAGGIORE CRESCITA DEL PIL, AL 2,1%”

L’AQUILA – “I dati Istat 2023 certificano che l’Abruzzo, insieme alla Sicilia, è la regione con la crescita del Pil più consistente (+2,1%). I numeri statistici descrivono un Abruzzo capace di restare al passo con le sfide”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“I dati che sono stati diffusi dal direttore del Dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell’Istat, Stefano Menghinello, nel corso di iuna audizione parlamentare, non possono che farci piacere e rafforzare le politiche che stiamo portando avanti in ambito socio economico. Politiche che stanno dando risultati molto positivi come testimoniato proprio dall’aumento del Pil, un risultato di cui beneficia l’intero territorio regionale”.