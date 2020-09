ECONOMIA: OGGI AD AVEZZANO CONVEGNO SU MISURE ANTI-COVID CON BAGNAI E GENOVESI

AVEZZANO – Un dibattito per fare il punto sullo scenario economico nazionale con un approfondimento sulle risorse comunitarie previste per contrastare la crisi economica innescata dalla pandemia del coronavirus, con particolare riferimento alle ricadute per Avezzano e per la Marsica.

Andrà in scena oggi, alle 18, capoluogo marsicano, alla presenza del senatore della Lega Alberto Bagnai, noto e stimato economista, componente della Commissione Permanente Finanze e Tesoro, nonché responsabile economico nazionale dei salviniani.

L’appuntamento è nella sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di Avezzano, Tiziano Genovesi. All’evento sono stati invitati a partecipare professionisti, commercianti ed imprenditori del territorio.

