ECONOMIA, POLITICA, CULTURA: L’8 MARZO FORUM CON 6 DONNE ABRUZZESI IN DIRETTA FACEBOOK SU ABRUZZOWEB

L’AQUILA – Il ruolo della donna nella società, la scalata al successo, il gap di genere che rende ancora marcato il divario in ambiente di lavoro, i passi avanti e i progetti realizzati negli ultimi anni. Sondaggi e studi rendono, in cifre, la misura della disparità tra uomini e donne, nel nostro Paese, in diversi settori: lavoro, denaro, conoscenza, tempo e potere.

Da un recente sondaggio del Servizio studi parlamentare emerge che 6 donne su 10 dichiarano di sentirsi discriminate sul lavoro e quasi 8 su 10 si sentono penalizzate nella carriera politica. Su quest’ultimo punto anche 7 uomini su 10 ritengono che le donne siano penalizzate in ambito politico. Inoltre, tra i pochi iscritti ai partiti solo un terzo è donna. Dalle percentuali emerge che le donne italiane sono, oggi, più presenti nelle istituzioni, ma il potere inteso come potere decisionale e di leadership resta un miraggio.

Dell’impegno delle donne in politica, in campo economico, sociale e culturale e della rappresentanza delle stesse nel panorama istituzionale, si parlerà nel forum “Economia, politica, cultura: la donna e il suo ruolo nella società”, in programma in diretta su Abruzzoweb lunedì 8 marzo, alle 18.

Ospiti sei donne che rappresentano, ognuna nel proprio settore, l’Abruzzo al femminile.

Al forum prenderanno parte, Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, Federica Chiavaroli, imprenditrice, Alessandra Faggian, scienziata, Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice, Monica Petrella, dottore commercialista, Marisa Tiberio, presidente Fondazione Orlando.

Con il tempo la donna ha assunto un ruolo differente legato all’emancipazione sociale, economica e politica, che ha portato la società a riconoscerne e rivalutarne le potenzialità. La donna manager e presidente del Consiglio. La donna che siede nei consigli di amministrazione di banche e fondazioni. La donna alla guida delle associazioni di categoria, che si afferma in ambito culturale. Donne in grado di intercettare gli spazi di innovazione, di cambiamento e di crescita per aprirsi a nuovi contesti. Un percorso di crescita compiuto dalle sei protagoniste del forum:

Antonella Ballone, di Teramo, è presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, è stata la prima donna in Abruzzo ad assumere questo incarico e la seconda in Italia. Già vice presidente della Camera di commercio di Teramo, ha una consolidata esperienza internazionale alla guida dell’Eurolines Organization, che annovera al suo interno 27 società. Ha partecipato, come membro della rappresentanza di Confindustria, ai G20 di Nizza (2011), Città del Messico (2012), Mosca (2013), Sydney (2014) e Fukuoka, in Giappone (2019).

Federica Chiavaroli, di Pescara, imprenditrice, è stata presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Pescara. Consigliere regionale, senatrice e membro della V Commissione Bilancio e della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha rivestito anche il ruolo di sottosegretario alla giustizia.

Alessandra Faggian, milanese di origine, aquilana di adozione, è vice rettrice del Gran Sasso Science Institute e vice presidente nazionale della Società italiana di economia. E’ stata professore di economia all’University dell’Ohio, Usa, affiliated member al Martin Prosperity Institute dell’Università di Toronto, in Canada, e membro affiliato dell’Università di Sassari e della Bocconi di Milano.

Monica Pelliccione, dell’Aquila, scrittrice e giornalista del quotidiano “Il Centro”, ha collaborato con Repubblica, Kataweb e l’Agi. Si occupa di media relations Bper Banca area Abruzzo, Molise e Marche. Responsabile ufficio stampa di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, è stata addetto stampa della Camera di commercio dell’Aquila e del Cresa. Autrice di sette libri, ha ricevuto il premio “Donna” per il giornalismo, il “Rotary international Agape”, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce”, il Kalos 2020 e il “Margherita d’Austria”.

Monica Petrella, dell’Aquila, dottore commercialista e revisore contabile, è consigliere di amministrazione della Cassa nazionale previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e vice presidente della Fondazione “Magna Carta”. Ex presidente dei Giovani Industriali dell’Aquila e assessore al comune dell’Aquila, è stata revisore dei conti della Camera di commercio dell’Aquila, componente del collegio sindacale di Trenitalia, componente del collegio sindacale Busitalia Simet e presidente del collegio sindacale Cemat di Milano.

Marisa Tiberio, di Chieti, imprenditrice. E’ presidente di Confcommercio Chieti, presidente della Fondazione nazionale “Orlando” della Confcommercio, che opera nel settore beneficienza e solidarietà, componente di giunta e consiglio Confcommercio nazionale, presidente regionale Abruzzo Ente bilaterale per il terziario. E’ stata vice presidente vicario della Camera di commercio di Chieti e, attualmente, è consigliere della Camera di commercio Chieti- Pescara. Riveste anche il ruolo di consigliere nazionale Terziario Donna della Confcommercio e presidente provinciale di Federmoda.

