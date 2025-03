ECONOMIA: TESTA (FDI), “ARTICOLO LE FIGARO CONFERMA PROGRESSO ITALIA GRAZIE A GOVERNO MELONI”

ROMA – “Continuano i riconoscimenti da parte della stampa internazionale nei confronti dell’Italia. L’ultimo è il quotidiano francese ‘Le Figaro’ che conferma il ritrovato dinamismo economico della nostra Nazione”.

Lo scrive in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa, segretario in commissione Finanze alla Camera.

“La riduzione del deficit pubblico e del deficit energetico, l’aumento dell’export al di fuori dall’Unione Europea e del surplus commerciale sono alcuni degli indicatori riportati dal celebre giornale a testimonianza del miglioramento dei conti italiani e dell’economia nazionale – aggiunge – Il governo Meloni sta proseguendo la strada delle riforme con concretezza e pragmatismo, coniugando l’obiettivo della crescita con quello di riduzione del debito”.

“Competitività, innovazione, sviluppo: queste le ricette che stiamo adoperando per ammodernare l’Italia. Resta ancora molto da fare ma ora il Paese, grazie a Fratelli d’Italia e al governo, non è più impantanato nella palude in cui lo hanno portato le fallimentari politiche della sinistra e dei grillini”.

“Nonostante i gufi nostrani, anche all’estero si sono accorti di questo progresso, frutto di politiche volte a smuovere e cambiare radicalmente l’Italia. Andremo avanti con ancor più forza”, conclude Testa.