ECONOMY SUMMIT: TAJANI, “VICINI A IMPRESE E CITTADINI, ABRUZZO AVRA’ RUOLO CHIAVE IN PIANO EXPORT”

PESCARA – “Il mio impegno per la crescita è a tutto campo. Ho appena finalizzato una profonda riforma del ministero per renderlo sempre più vicino alle esigenze delle imprese e dei cittadini. Si tratta di una rivoluzione all’insegna della crescita, della semplificazione e della sburocratizzazione”.

Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un intervento video in occasione dell’Abruzzo Economy Summit all’Aurum di Pescara.

“Ho dato anche precise istruzioni alle ambasciate – ha aggiunto – di essere sempre più trampolini di lancio per le nostre imprese nel mondo. Le agenzie per l’internazionalizzazione Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti sono pronte a sostenere le imprese sui mercati internazionali con misure sempre più mirate e collaboreranno con le Camere di Commercio. Nessun imprenditore dovrà sentirsi più da solo. Il Governo è al vostro fianco per rendere l’Italia sempre più protagonista di crescita e benessere. Contate su di me, contate sul Governo”.

E ancora: “Ho messo al centro del mio mandato un’articolata strategia di diplomazia della crescita. I più recenti dati Istat ci dicono che la strada è quella giusta: nei primi sette mesi del 2025 il nostro export è cresciuto quasi del 3%, ma non basta. Vogliamo fare sempre di più. Il mio obiettivo è raggiungere 700 miliardi di export entro il 2027, oggi siamo a 623,5”.

“Per questo ho lanciato il piano d’azione per l’export per diversificare i mercati di sbocco per i nostri prodotti. Il Governo è in prima linea in progetti strategici come Imec, la Via del Cotone, un grande corridoio economico-logistico che collegherà i mercati europei e quelli asiatici. Le regioni adriatiche come l’Abruzzo – ha concluso – avranno un ruolo chiave”.