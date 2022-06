ECR, MARSILIO: “ALL’AQUILA DELEGATI DA TUTTA EUROPA PER DISCUTERE DI RICOSTRUZIONE E COESIONE”

BRUXELLES – “Oggi è il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nell’ambito del Comitato delle Regioni. È per me un privilegio e un onore poter guidare questo gruppo. Già a novembre, ospiteremo all’Aquila le giornate di studio del gruppo ECR, portando delegati da tutta Europa per discutere di coesione, ricostruzione, politiche europee e soprattutto per discutere dei problemi dei cittadini”. Lo dichiara, in una nota, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dei lavori odierni della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni.