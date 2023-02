L’AQUILA – “Attorno a noi montagne ricoperte da boschi e tant piccoli borghi”.

Licia Colò, con il programma Eden, in onda su La7, questa settimana si trova in Abruzzo, e parte da Bominaco, in provincia dell’Aquila.

Il borgo ricco di storia, offre ai suoi visitatori gli spettacolari ruderi di un maestoso Castello che sorge al di sopra del borgo di Caporciano, in una posizione dominante che permetteva il controllo visivo di una vasta area di territorio.