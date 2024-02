EDICOLE IN CRISI, SCADE L’8 MARZO IL TERMINE PER RICHIEDERE IL BONUS FINO A 3MILA EURO

ROMA – Scade l’8 marzo 2024 il termine per accedere al bonus edicole- Un aiuto una tantum fino a 3.000 euro per sostenere i punti vendita ormai sempre più meno presenti sul mercato di prossimità. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate con FiscoOggi, spiegando che le domande (partite lo scorso 8 febbraio) potranno essere presentate entro l’8 marzo 2024. Il contributo una tantum – spiega l’Agenzia – è forfetario e viene riconosciuto indipendentemente dal numero di punti vendita.

Le domande, precisa l’avviso pubblicato su sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, possono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” > “Bonus una tantum edicole 2023” del menù “Servizi on line”, dopo essersi autenticati con l’identità digitale attraverso Spid, Cns o Carta di identità elettronica (Cie).

Il bonus può arrivare fino a 2mila euro, e sale a 3mila euro per i punti vendita esclusivi situati nelle aree interne. Il sostegno economico è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle attività effettuate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023:

* realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;

* apertura domenicale pari almeno al 50% delle domeniche su base annua;

* fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi. Si richiede inoltre l’attivazione di uno o più punti vendita addizionali.