EDILIZIA: A COSTRUZIONI IANNINI RIQUALIFICAZIONE EX NOSOCOMIO ROVIGO, APPALTO DA 8 MILIONI

ROVIGO – Sarà l’impresa Iannini costruzioni dell’Aquila a mettere la firma su un’opera da anni attesa a Rovigo, ovvero la trasformazione dell’ex ospedale Maddalena in un moderno e funzionale quartiere residenziale, con la riqualificazione di una grande area che rappresenta oggi un degradato vuoto urbanistico.

I lavori sono già cominciati e vanno ad aggiungersi al prestigioso curriculum del gruppo imprenditoriale fondato nel 1884, con sede a L’Aquila, e di cui è patron l’architetto Eliseo Iannini.

L’appalto ha un valore di circa 8 milioni di euro, e l’offerta del gruppo Iannini è risultata la migliore delle 15 pervenute. Il bando europeo del Comune di Rovigo era stato pubblicato lo scorso 29 settembre e la gara si è chiusa il 30 ottobre. La Costruzioni Iannini, si legge nella determina, “risulta la migliore offerente avendo ottenuto il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica ed economica pari a punti 78,83/100” ed il “ribasso offerto è del 2,32% da applicare sull’importo a base di gara”.

I lavori sono già partiti, Costruzioni Iannini ha dato la garanzia di riconsegnare l’opera entro 540 giorni, meno di quanto previsto al bando europeo, ed è per questo che è stato predisposto un cantiere che agirà contemporaneamente su più fronti.

Quest’opera va ad aggiungersi ad altre importanti realizzate da Costruzioni Iannini in giro per l’Italia, come il Parco della musica e della cultura di Firenze, la sede dell’Agenzia spaziale italiana a Roma, il Centro multi-trasporto internazionale di Venezia, per non parlare dei tanti interventi realizzati nel post terremoto a L’Aquila e nel cratere sismico, tra cui l’importante intervento sul Forte spagnolo .

Per quanto riguarda i lavori, come scrive il gazzettino, “l’ex nosocomio, 12 mila metri quadrati di superficie complessiva, sarà rimesso a nuovo per quanto riguarda la superficie esterna; ma il recupero completo riguarderà solo il corpo centrale del complesso, che si sviluppa di quattro livelli: un piano interrato, uno rialzato, il primo ed il secondo piano”. Inoltre, “sulle ali laterali del corpo centrale e sul quarto piano che si può vedere osservando l’immobile dal retro, ossia da parco Maddalena, sarà realizzato solo il consolidamento strutturale e la sistemazione degli esterni mentre all’interno resteranno vuoti e al grezzo. All’interno del corpo centrale, invece, verranno realizzati per lo più spazi di lavoro, ovvero uffici, una cinquantina circa, tali da ospitare, secondo le stime, oltre un centinaio di lavoratori. Inoltre, sul tetto saranno installati dei pannelli fotovoltaici”.