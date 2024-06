EDILIZIA: APPELLO LAVORATORI FEDERCASA, “VOGLIAMO UN CONTRATTO DIGNITOSO”

ROMA – “Siamo le lavoratrici ed i lavoratori che quotidianamente operano negli enti e nelle aziende che amministrano il patrimonio immobiliare pubblico residenziale. Con la nostra professionalità ed esperienza contribuiamo a garantire il diritto all’abitare a una fascia di popolazione in condizione dir fragilità economica. Da troppo tempo attendiamo il rinnovo del Ccnl 2022-2024, quasi arrivato alla scadenza e su cui, al tavolo di trattativa, come parte datoriale siete ancora lontani dal presentare una proposta che possa tutelare i nostri salari a fronte dell’aumento del costo della vita che si è registrato in questi anni, e che possa valorizzare la nostra professionalità”.

È quanto si legge in una lettera promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e sottoscritta da ben oltre la metà del personale di Federcasa (oltre 2000 lavoratrici e lavoratori su poco meno di 4000 complessivi), indirizzata ai vertici di Federcasa e al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Lavoratori e lavoratrici che oggi a Roma hanno promosso un presìdio in contemporanea con l’assemblea nazionale di Federcasa, e consegnato le firme raccolte al presidente uscente.

“Il 20 febbraio dopo mesi di stato di agitazione – prosegue la lettera – abbiamo scioperato con convinzione per rifiutare l’ennesima proposta insoddisfacente arrivata allora sul tavolo della trattativa: un incremento tabellare del 6 per cento. Oggi, a mesi di distanza, non averla migliorata è un atto irrispettoso nei confronti di chi tutti i giorni lavora nelle vostre aziende per gestire il patrimonio pubblico. Adesso basta. L’assemblea dei presidenti degli enti aderenti a Federcasa deve dare subito risposte adeguate. Vogliamo il contratto e lo vogliamo dignitoso, equo e tempestivo”.