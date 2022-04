EDILIZIA CIMITERIALE: 23 MILIONI IMPEGNATI DAL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Ammonta a circa 23 milioni di euro la cifra impegnata dall’amministrazione comunale per l’edilizia cimiteriale per interventi nel capoluogo e nelle frazioni.

L’importo complessivo è stato reso noto, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dal vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, e dall’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta.

“A differenza di quanto accaduto in passato, abbiamo una strategia bel delineata – ha spiegato il sindaco – La problematica principale, oltre ad un sistema di norme burocratiche che non consentono l’avvio di appalti pubblici in tempi rapidi, era legata allo spostamento temporaneo delle salme per procedere alle opere di demolizione o ristrutturazione nei cimiteri di cappelle, loculari e altre strutture. Entro la fine di questo mese sarà pronta la progettazione definitiva, e poi quella esecutiva, per un loculario da 2770 salme nel cimitero dell’Aquila. Un edificio funerario avanguardistico che consentirà il trasferimento dei feretri e di procedere anche con gli interventi attesi nell’area del complesso dei IX Martiri, in quella parte del monumentale dove a giugno si concluderanno i lavori dell’edicola funeraria di San Giuseppe dei Minimi e dove si è già proceduto alla demolizione del cosiddetto ecomostro”.

“Al posto di quel manufatto sorgerà una struttura architettonicamente molto valida, degna di un capoluogo di regione, impreziosita da corsi d’acqua in un ideale dialogo con un altro luogo simbolo in cui l’acqua ha una forte valenza emozionale, di riflessione ma anche di vita, ovvero il Parco della Memoria”, ha aggiunto il vice sindaco Daniele.

L’assessore Taranta, nel ricordare le recenti consegne dei lavori nei cimiteri di Filetto e Santa Rufina di Roio, ha sottolineato come “lunedì prossimo scadranno i termini per le presentazioni delle offerte per i lavori al cimitero di Genzano di Sassa ed entro maggio verrà definita la ditta aggiudicataria; a giugno sarà riconsegnato il nuovo loculario al cimitero di Paganica mentre ad agosto termineranno i lavori in quello di Camarda. Per le sole manutenzioni, nei cimiteri dell’Aquila e nei diciannove dislocati nelle frazioni, il Comune ha stanziato una somma pari a 4,5 milioni di euro”.