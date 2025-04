EDILIZIA: L'”ATERNO-MANTHONE'” DI PESCARA A SCUOLA DI SICUREZZA ALL’AQUILA

L’AQUILA – “Investire nella formazione professionale significa dotare i nostri giovani degli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. Oggi più che mai, con la transizione ecologica e digitale in corso, il nostro ruolo formativo assume una valenza strategica. La collaborazione con una scuola di eccellenza come l’Aterno-Manthonè valorizza ulteriormente il nostro impegno verso la costruzione di competenze solide e moderne”.

Così Sergio Palombizio, presidente dell’Ente Scuola Cpt dell’Aquila che oggi a San Vittorino ha ospitato un incontro tra l’Istituto tecnico statale ‘Aterno-Manthonè’ di Pescara e il Coordinamento regionale Ance Scuole Edili Cpt d’Abruzzo.

L’iniziativa, voluta dallo stesso coordinamento, ha confermato il ruolo strategico della Scuola Edile Cpt L’Aquila come punto di riferimento regionale per la formazione tecnico-professionale nel settore delle costruzioni.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con un modello formativo che integra teoria e pratica, ponendo grande attenzione all’innovazione tecnologica e alla sicurezza.

Divisi in gruppi, i ragazzi e le ragazze hanno partecipato attivamente ai laboratori organizzati dagli istruttori della scuola, sperimentando da vicino le tecniche più avanzate in termini di sicurezza, del settore edilizio.

A fare gli onori di casa sono stati, oltre a Palombizio, Eliseo Iannini, coordinatore Ance Scuole edili Cpt d’Abruzzo, Panfilo Di Felice, vicepresidente dell’ente, e Valentina Scenna, coordinatrice della Scuola Edile, che ha colto l’occasione per ringraziare e salutare anche Ance Abruzzo, con Fiorella Luciani e il presidente Enrico Ricci.

La coordinatrice, Valentina Scenna, ha evidenziato l’importanza di un approccio pratico e innovativo: “È fondamentale che i ragazzi tocchino con mano le dinamiche reali di un cantiere – ha commentato. – La tecnologia, la sicurezza e le competenze tecniche non sono più accessori, ma elementi imprescindibili per chi vuole entrare nel mondo delle costruzioni”.