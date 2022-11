EDILIZIA PUBBLICA, NOVACCO: “NECESSARI 200MILA NUOVI ALLOGGI”

L’AQUILA – “Con questi numeri non possiamo non avere un ruolo di primo piano in un dialogo fattivo con il nuovo governo. Per soddisfare le domande abbiamo bisogno di 200 mila nuovi alloggi. Occorre risolvere il problema annoso della morosità e dell’abusivismo”.

Così il presidente di Federcasa nazionale, Riccardo Novacco, intervenendo al convegno nazionale “La ricostruzione post-sisma nell’edilizia residenziale pubblica”, che si è svolto oggi all’Aquila, promosso dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica. Federcasa conta 81 enti aderenti e gestisce in Italia oltre 800mila alloggi.

“Siamo impegnati con tutte le nostre forze negli ultimi tempi nella riqualificazione del nostro patrimonio, dal punto di vista sismico ed energetico, grazie al prezioso strumento del superbonus, ma ora stanno cambiano le regole, con il credito d’imposta che dal 110% rischia di scendere al 90% e questo rischia di bloccare il processo in atto” ha concluso Novacco.