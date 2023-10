EDILIZIA SANITARIA: MARCOVECCHIO, “STANZIATI FONDI PER NUOVI OSPEDALI A VASTO, LANCIANO, AVEZZANO”

PESCARA – “Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale, è stato approvato un importante emendamento, da me sottoscritto insieme al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, con il quale vengono definitivamente stanziate le risorse (58 milioni di euro) che la Regione mette a disposizione per la realizzazione dei nuovi ospedali (Vasto, Lanciano e Avezzano).”

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio, che esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento con cui viene “compiuto l’ultimo atto, in termini finanziari, per la copertura dei costi inerenti i nuovi presidi ospedalieri.”

“Dopo l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione con il Ministero della Salute lo scorso marzo, – prosegue Marcovecchio – si arriva così al completo stanziamento di tutte le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi ospedali. Per quanto riguarda, in particolare, quello di Vasto, adesso occorre completare il progetto definitivo, per il quale sono già in corso sopralluoghi e sondaggi in località Pozzitello. All’esito della progettazione definitiva (ovverosia il Piano di Fattibilità Tecnico Economica, come denominato dal nuovo codice degli appalti) l’Azienda Sanitaria potrà finalmente procedere all’appalto integrato, funzionale al progetto esecutivo e alla realizzazione delle opere. Insomma, con il provvedimento approvato ieri in Aula tutte le somme necessarie per la realizzazione dei nuovi ospedali sono a disposizione dell’azienda sanitaria, mentre l’iter progettuale è in fase avanzata”.

“Buone notizie, quindi, per i nostri territori, e seppure, come più volte ribadito, non sono aduso a promesse e facili annunci, stavolta si può essere davvero fiduciosi, perché grazie al provvedimento adottato ieri in Consiglio Regionale, – conclude Marcovecchio – abbiamo inserito un ulteriore e decisivo tassello per un’opera attesa da oltre trent’anni anni”.