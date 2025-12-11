EDILIZIA SANITARIA PNRR: VERI’, “DATI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, QUELLI DEL CSX SONO VECCHI”

PESCARA – “I dati sullo stato di avanzamento dei lavori e della relativa spesa, riferiti ai progetti di edilizia sanitaria finanziati con i fondi Pnrr (case e ospedali di comunità) vengono continuamente aggiornati dagli uffici del Dipartimento regionale Sanità”.
È quanto si legge in una nota a firma dell’Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo, guidato da Nicoletta Verì.
“È questa la ragione per la quale possono registrarsi disallineamenti, anche rilevanti, tra quelli riferiti ad una data rispetto a quelli relativi a date successive. I dati presentati in questi giorni da alcuni gruppi politici di minoranza, ad esempio, erano aggiornati ad oltre un mese fa”.
“Ad oggi, invece, lo stato di avanzamento dei pagamenti è a circa il 34 per cento per le case della comunità (2 punti in più della media nazionale) e al 26 per cento per gli ospedali di comunità (in perfetta media nazionale). Il monitoraggio delle attività registra un costante miglioramento”, conclude.
