EDILIZIA SCOLASTICA, AD ATRI 165MILA EURO PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO

ATRI – Il Comune di Atri ha ottenuto 165mila euro di fondi ministeriali per l’edilizia scolastica per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. In particolare si tratta di risorse utili per il noleggio di strutture modulari, per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche e per il pagamento di affitti di strutture scolastiche tenendo conto di tutti i protocolli per contenere il contagio da Covid-19. La somma complessiva stanziata, sarà investita per la ripresa del nuovo anno scolastico in presenza e in particolar modo per l’adeguamento di aule mensa e spazi per lo svolgimento dell’attività di educazione fisica. Oggi queste strutture non sarebbero sufficientemente adeguate per lo svolgimento dell’attività motoria. Il Comune di Atri è rientrato quindi nei 70 milioni di euro ministeriali destinati agli adeguamenti e ristrutturazioni dell’edilizia leggera per la scuola per garantire la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza.

“Dopo il difficile anno che abbiamo vissuto con la didattica a distanza a causa della pandemia – dichiarano il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Piergiorgio Ferretti e Domenico Felicione – il nuovo anno scolastico ripartirà in presenza e il nostro comune ha ottenuto i fondi ministeriali per gli interventi necessari al fine di garantire l’adeguatezza delle strutture e degli spazi. Con queste risorse ci adopereremo da subito per i lavori in programma garantendo spazi e ambienti idonei e aule dotate di tutto ciò che prevedono i protocolli legati al contrasto della diffusione del virus”.