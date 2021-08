EDILIZIA SCOLASTICA ABRUZZO: QUARESIMALE, “PUBBLICATO AVVISO DEL MIUR PER ENTI LOCALI”

PESCARA – Pubblicato l’avviso del Miur per l’assegnazione, a favore degli enti locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture temporanee a uso didattico, lavori di messa in sicurezza, adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico al fine di garantire la continuità didattica nell’anno scolastico 2021-2022.

Il bando scade il prossimo 13 agosto 2021. Lo comunicano l’assessore regionale alla pubblica istruzione Pietro Quaresimale e il direttore del Dipartimento Ambiente-Territorio Pierpaolo Pescara. Si possono quindi presentare richieste di finanziamento per le seguenti esigenze: affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione; noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico; lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. La durata della locazione e dei noleggi deve essere limitata al solo anno scolastico 2021-2022.

Ogni singolo ente locale può presentare un’unica candidatura nella quale può chiedere, in base alle proprie esigenze, affitti, noleggi o lavori, oppure anche più tipologie tra quelle precedentemente elencate. Le Province interessate, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria richiesta, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa nell’apposita pagina dedicata del sito di edilizia scolastica al seguente link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-fondi-ed_sc_avvio_as_21_22.shtml entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 13 agosto 2021.