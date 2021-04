EDILIZIA SCOLASTICA TERAMO, NUOVI FINANZIAMENTI PER SCUOLE SUPERIORI: APPROVATA RIPARTIZIONE FONDI

TERAMO – Il Governo ha approvato un’ulteriore Piano di interventi in favore delle scuole superiori, alla Provincia di Teramo sono stati assegnati 5 milioni e 700 mila euro ai quali si aggiungono quelli già formalizzati a gennaio di 4 milioni e 354 mila euro: complessivamente circa 10 milioni di euro.

“Risorse strategiche per rinnovare il patrimonio edilizio delle scuole secondarie con interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ma anche nuove costruzioni e messa in sicurezza e cablaggio. Un risultato ottenuto anche grazie al buon lavoro svolto dall’Upi al tavolo del Governo” – commenta il consigliere delegato Luca Frangioni che spiega: “La nostra programmazione per i 5 milioni e 700 mila euro è stata concertata con i tecnici del servizio sulla base di una griglia di indicatori”.

“L’ampliamento del Curie è in cima alle priorità, a Nereto è previsto un consistente intervento di ristrutturazione e adeguamento e a Teramo ci sono le finestre del Milli e del Comi: si tratta di edifici con caratteristiche particolari, finestre molto grandi e certamente non più adeguate sia da un punto di vista della sicurezza che da quello della sostenibilità energetica”, aggiunge.

“Il resto delle esigenze è stato coperto con il finanziamento di 4 milioni 354 mila euro già inserito nel redigendo Bilancio di previsione; per questo blocco di progetti contiamo di affidare tutta la progettazione entro l’estate”, conclude Frangioni.

RISORSE PER LE SCUOLE SUPERIORI E LORO RIPARTIZIONE

5.700.000 euro (piano da presentare entro il prossimo 30 aprile)

2.500.000 euro ampliamento “Curie” di Giulianova

1.200.000 euro tetto, finestre, e scarico acque “Liceo Scientifico Nereto”

1.000.000 euro infissi “Milli” di Teramo

1.000.000 euro infissi “Comi”di Teramo

4.354.753 euro (piano già approvato e inserito nella programmazione triennale dell’ente nel bilancio in approvazione)

Peano-Rosa di Nereto

200 mila euro manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

V.Moretti di Roseto degli Abruzzi

800 mila euro infissi e coperture

Di Poppa Rozzi di Teramo

250 mila euro infissi e coperture

Alessandrini -Marino di Teramo.

250 mila euro manutenzione straordinaria

Crocetti – Cerulli di Giulianova

800 mila euro copertura alberghiero

Delfico – Montauti di Teramo

100 mila euro manutenzione straordinaria

Pascal – Forti di Teramo.

250 mila euro manutenzione straordinaria

Adone Zoli di Atri.

200 mila euro manutenzione straordinaria

Saffo di Roseto degli Abruzzi.

200 mila euro manutenzione straordinaria

Illuminati di Atri

200 mila euro manutenzione straordinaria

G.Milli” di Teramo

300 mila euro copertura auditorium e infissi

A. Einstein – Comi”, di Teramo

104.753,18 manutenzione straordinaria

M.Curie” di Giulianova

200 mila euro manutenzione straordinaria

M.Delfico”, Convitto Piazza Dante, Teramo

200 mila euro manutenzione straordinaria

F.A. Grue Liceo Istituto d’Arte Castelli

150 mila euro manutenzione straordinaria

P.Levi di Sant’Egidio alla Vibrata

150 mila euro manutenzione straordinaria