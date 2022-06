EDILIZIA, VIA LIBERA A PREZZARIO ABRUZZO 2022: NOVITA’ SUI COSTI MANODOPERA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

L’AQUILA – La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha dato il via libera al nuovo prontuario relativo ai prezzi informativi delle opere edili nella regione.

I principali aggiornamenti nel Prezzario Abruzzo 2022 riguardano, in primo luogo, i costi di manodopera.

Come dato univoco per l’Abruzzo, viene assunto, per ciascun livello, il costo orario più alto rilevato nelle quattro province abruzzesi, così come concordato ed approvato da CE.RE.MO.CO. e C.R.T.A.: 1° liv. € 24,18 – 2° liv. € 26,84 – 3° liv. € 28,91 – 4° liv. € 30,44.

Inoltre, è stata prevista la revisione delle voci presenti e l’aggiornamento dei prezzi nei diversi capitoli, con adempimenti della normativa in vigore.

Sono poi indicate nuove voci proposte con relative analisi dei prezzi (es. sistemi di confinamento nodo trave, dispositivi antisismici per porte, barriere paramassi ed ancoraggi, serramenti, sistemi antisfondellamento, dissipatori, reti e rinforzi, impianti elettrici, innovazioni tecnologiche con nuovi materiali anche per coibentazione termica ed impianti termotecnici per efficientamento energetico e sostenibilità ambientale).

Vengono, infine, fornite le incidenze percentuali 2022 di manodopera, materiali e noli previste nelle voci di listino approvate.

Il Prezzario Abruzzo 2022, con i relativi atti, è disponibile al sito Internet istituzionale della Giunta regionale d’Abruzzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/nuovo-prezzario-regionale