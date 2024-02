EDITORIA ABRUZZO: SOSTEGNO DELLA REGIONE A TESTATE LOCALI, 300.000 EURO PER 2024 E 2025

L’AQUILA – “Con uno specifico emendamento al progetto di legge 391 del 2024, la Regione Abruzzo torna a garantire il sostegno economico alle imprese dell’informazione predisponendo la somma di 150 mila euro per ciascuna annualità del biennio 2024-2025”.

Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, firmatario del provvedimento.

“La misura – spiega – è volta a favorire le aziende locali che vogliano effettuare investimenti per l’innovazione tecnologica e organizzativa e per incentivare l’occupazione e la salvaguardia delle forme di contrattualizzazione degli operatori dell’informazione, preziose figure professionali per tutta la comunità abruzzese. La norma, fortemente sostenuta dalle forze politiche di maggioranza, indica l’iter procedurale secondo il quale la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, provvederà a definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza”.

“Diamo seguito, così, ad un altro punto programmatico del presidente Marco Marsilio – conclude Verrecchia- con l’impegno di incrementare ulteriormente le risorse economiche in favore delle imprese regionali dell’informazione”.