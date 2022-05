EDITORIA: ALLA GIORNALISTA AQUILANA MONICA PELLICCIONE IL PREMIO PIER PAOLO PASOLINI CON “ZITTITA”

L’AQUILA – E’ andato alla giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, il premio Pier Paolo Pasolini per la letteratura, organizzato dall’Accademia Raffaele Viviani, con l’opera “Zittita!”.

La cerimonia di premiazione dell’11esima edizione del concorso nazionale “Le parole dell’anima” si è svolta il 14 maggio scorso, a Napoli.

Presidente Vincenzo Galluzzi, giurati Rosaria Pannico, Adele Vitale, Antonio Botta, Antonio Covino, Fausto Marseglia, Marina Villani e Gloria Vocaturo.

Zittita ha già vinto il premio internazionale di letteratura Penna d’autore, il premio Città di Chieti, il concorso nazionale San Lorenzo, a Firenze, il premio internazionale Città di Grottammare, il premio internazionale di letteratura Athena Ars a Genova, e la menzione d’onore al premio internazionale “I fiori sull’acqua”, dedicato a Melania Rea.

Il racconto affronta il delicato tema della violenza psicologica e fisica sulle donne e del potere maschile esercitato con spregio del rispetto nelle relazioni interpersonali, sentimentali e in ambiente lavorativo, che troppo spesso condiziona i percorsi professionali e la vita delle donne.

Pelliccione, storica firma del quotidiano Il Centro, è autrice dei volumi “L’Aquila e il polo elettronico. Retroscena di una crisi”, “Nel nome di Celestino. Una nuova luce per L’Aquila”, “San Pietro della Jenca. Il santuario di Giovanni Paolo II sul Gran Sasso d’Italia”, “Storie di donne”, “L’Aquila – Le 100 Meraviglie +1″),”Pastori d’Abruzzo” e “Personaggi aquilani”. A dicembre scorso le è stato conferito il primo premio assoluto al Premio internazionale di poesia e narrativa “Surrentum”. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti il Premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo, il “Margherita d’Austria” per la saggistica, il Premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo, a Firenze. E’ premio speciale “Patrizio Falcone” per il giornalismo e ha ricevuto il Premio internazionale Spoleto Menotti Art festival per la letteratura.