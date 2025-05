EDITORIA: NASCE TESTATA ONLINE ABRUZZO DAILY, NUOVA SCOMMESSA PER LA SAE DELL’AQUILANO LEONARDIS

ROMA – Una nuova avventura editoriale per il Gruppo Sae dell’imprenditore aquilano 58enne Alberto Leonardis, questa volta nella sua regione: il quotidiano on line Abruzzo daily.

Con la Sae, Leonardis è già assurto nel gotha dell’editoria con l’acquisizione dei quotidiani il Tirreno, la Nuova Sardegna e delle Gazzette di Reggio, Modena e Ferrara, da ultima la provincia di Pavese. Come gli altri quotidiani, a parte la Nuova Sardegna, ceduti a Sae dal gruppo Gedi-Repubblica, di proprietà della famiglia Elkann che ha progressivamente venduto tutti i suoi quotidiani sul territorio.

Direttore editoriale di Abruzzo daily sarà il romano Guido Paglia, in gioventù tra i fondatori della formazione di estrema destra Avanguardia nazionale, poi giornalista del Resto del Carlino, la Nazione, il Giornale, di cui è stato vicedirettore, il Mattino, ex direttore relazioni esterne e rapporti istituzionali alla Rai dal 2002 al 2012. Trattative avanzate anche per l’acquisizione de Il Paese Sera.

Direttore responsabile Angelo De Nicola, giornalista e scrittore aquilano, andato in pensione a marzo, con ultimo incarico di caposervizio della cronaca dell’Aquila del quotidiano Il Messaggero.

Il nuovo quotidiano di informazione on line è stato spiegato, “fornirà in Abruzzo tutti i giorni 24 ore su 24 informazioni sulla politica, la cronaca, l’economia e la cultura della regione con giornalisti a L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti e collaboratori su tutto il territorio. L’obiettivo è diventare il sito di riferimento regionale entro il 2026, in una ottica glocal che coinvolga gli abruzzesi nel mondo”.

E ancora, sarà “un giornale on line che ascolterà la voce di tutti: chi governa, le opposizioni, le parti sociali e tutti i cittadini che vogliono farsi sentire. Non solo con articoli ma, sempre di più, attraverso video, nella forma di videointerviste e talk show”

L’annuncio è arrivato mercoledì da parte dello stesso Leonardis. a Roma nella elegante ed esclusiva location del Sina Bernini Bristol, in occasione dell’evento ufficiale di lancio dell’associazione Extra – Land of Quality Life & Opportunities, alla presenza tra gli altri di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, e Giulio Bugarini, assessore del Comune di Roma. L’associazione Extra, è stato spiegato da Leonardis, “con l’obiettivo di unire talento e appartenenza, costruendo una rete di relazioni in grado di generare valore per il territorio d’origine, l’Abruzzo, e per i territori in cui gli abruzzesi vivono e lavorano”. Il nuovo sodalizio intende dunque promuovere iniziative nei settori della cultura, dell’innovazione, dell’impresa e della formazione, con uno sguardo orientato alla crescita sostenibile, all’identità e alla connessione tra territori.

La parte social di Abruzzo Daily sarà seguita dalla redazione in sinergia con Sae Digital e Servizi. Come in tutti i quotidiani del Gruppo Sae, e in sinergia con essi, una sezione sarà dedicata all’informazione nazionale ed estera.

Abruzzo Daily avrà infine una parte dedicata alla collaborazione con Sae Comics, la società da poco costituita da Gruppo Sae insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, di cui è presidente Nicola Mattoscio.

Ha ancora spiegato il direttore editoriale del gruppo Sae, l’aquilano Luciano Tancredi, fratello di Pierluigi Tancredi, ex consigliere e assessore comunale dell’Aquila, “Già il Gruppo Sae edita alcune tra le più importanti testate giornalistiche locali italiane, tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara e, a breve, Provincia Pavese ed è composto da quasi soli abruzzesi. Ci siamo detti: siamo in tante regioni, ma non in Abruzzo. Da qui l’idea di offrire alla regione un nuovo quotidiano di informazione on line in chiave glocal”.

Leonardis è figlio di Giovanni Leonardis, indimenticato primario anestesista aquilano, e dopo prestigiosi incarichi sia nel pubblico sia nel privato, ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’editoria nel 2016, con l’acquisto dal gruppo L’Espresso, del quotidiano abruzzese Il Centro, in società con Cristiano Artoni, distributore del giornale, che ha poi ceduto il suo pacchetto azionario ai suoi due compagni di cordata, il costruttore aquilano Luigi Palmerini e l’imprenditore re delle cliniche private Luigi Pierangeli, titolare della tv privata Rete 8. Nel 2018 però Leonardis è uscito dalla società. Leonardis è entrato anche nel consiglio generale della Fieg, la Federazione italiana editori giornali.