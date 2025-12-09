EDITORIA: ON LINE IL QUOTIDIANO ABRUZZO DAILY, GRUPPO SAE DI LEONARDIS SBARCA IN REGIONE

ROMA – È on line la testata di informazione Abruzzo daily, nuova avventura editoriale per il Gruppo Sae dell’imprenditore aquilano, Alberto Leonardis.

Direttore editoriale è Antonio Di Rosa, ex vicedirettore del Corriere della Sera ed ex direttore di Gazzetta dello Sport, Press, Secolo Decimo Nono e Nuova Sardegna. Direttore responsabile Alfredo Giovannozzi, noto e stimato giornalista abruzzese.

La Sae di Leonardis in pochi anni si è affermata come uno dei più importanti player dell’editoria in Italia, acquisendo i quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, La Nuova Ferrara, La Provincia Pavese, a parte la Nuova Sardegna, tutti ceduti a Sae dal gruppo Gedi-Repubblica, di proprietà della famiglia Elkann che ha progressivamente tutti venduti i suoi quotidiani sul territorio.

Alle acquisizioni si aggiungono lo storico Paese Sera, Mamme Magazine ed ErasMag.

Poi sono sono arrivate Next different, società di comunicazione integrata varata ad ottobre 2024 e che già fattura 80 milioni di euro, con 270 posti di lavoro, affermandosi già come tra i principali players italiani del settore e a metà novembre Uniting Group Holding spa, con 50 milioni di fatturato.

In occasione dell’annuncio del varo di Abruzzo Daily, nei mesi scorsi aveva spiegato lo stesso Leonardis: “sarà un quotidiano che fornirà in Abruzzo tutti i giorni 24 ore su 24 informazioni sulla politica, la cronaca, l’economia e la cultura della regione con giornalisti all’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti e collaboratori su tutto il territorio. L’obiettivo è diventare il sito di riferimento regionale entro il 2026, in un’ottica glocal che coinvolga gli abruzzesi nel mondo”.

E ancora, sarà “un giornale on line che ascolterà la voce di tutti: chi governa, le opposizioni, le parti sociali e tutti i cittadini che vogliono farsi sentire. Non solo con articoli ma, sempre di più, attraverso video, nella forma di videointerviste e talk show”

La parte social di Abruzzo Daily è seguita dalla redazione in sinergia con Sae Digital e Servizi. Come in tutti i quotidiani del Gruppo Sae, e in sinergia con essi, una sezione sarà dedicata all’informazione nazionale ed estera.

Abruzzo Daily ha infine una parte dedicata alla collaborazione con Sae Comics, la società da poco costituita dal Gruppo Sae insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, di cui è presidente Nicola Mattoscio.