EDITORIA, SALLUSTI: “ULTIMO GIORNO AL ‘GIORNALE’, DA DOMANI DIRETTORE DI ‘LIBERO'”

ROMA – “Oggi è l’ultimo giorno al Giornale, da domani sono direttore di Libero”.

Così Alessandro Sallusti, in collegamento con Domenica In, certifica il passaggio dalla direzione del Giornale a quella di Libero.

“Sono grato alla famiglia Berlusconi che mi ha dato libertà e per la generosità. Credo che dopo 12 anni sia giusto cambiare anche per il Giornale, serve energia nuova”, dice Sallusti. C’è un futuro in politica? “Già nel giornalismo ho fatto danni, per il bene del Paese è meglio che mi astenga dalla politica…”.