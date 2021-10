EDUCATRICE POSITIVA, CHIUSO IN VIA CAUTELARE NIDO “GIRASOLE” DI TERAMO

TERAMO – Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha emanato stamane una Ordinanza con la quale dispone da Lunedi 25 sino al 27 ottobre prossimo, la sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza per gli alunni ed il personale dell’Asilo Nido comunale “Girasole”.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’effettuazione del tampone diagnostico molecolare Covid19, previsto informalmente per il 26 ottobre, cui saranno sottoposti i soggetti interessati. Contestualmente si procederà alla sanificazione e igienizzazione dei locali del predetto Istituto.

L’Ordinanza è emanata in conseguenza dell’esito positivo al Covid 19 di una educatrice e della messa in opera di tutte le misure di profilassi di carattere generale, sanitarie, di prevenzione e di contenimento, ispirate al principio di massima precauzione; pertanto le prioritarie esigenze di tutela della salute giustificano un temporaneo e limitato sacrificio.