EDUCAZIONE DIGITALE: BOCCHINO, “AUMENTANO PERICOLI, RAGAZZI NON DEVONO ESSERE LASCIATI SOLI”

VASTO – “Quello del bullismo è un problema in continua crescita, e nella sua declinazione di cyberbullismo sempre più preoccupante, soprattutto dopo il Covid con i ragazzi chiusi in casa, tra Dad e socialità azzerata. Oggi dobbiamo far capire ai ragazzi, che sono il nostro futuro, che scuola e famiglia sono al loro fianco e che la vera forza non sta nella prevaricazione, ma nell’umanità”.

A sostenerlo è la consigliera regionale Sabrina Bocchino, prima firmataria, con la Lega, di una legge che disciplina gli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Bocchino parteciperà il prossimo primo giugno, al Palazzetto dei Salesiani a Vasto (Chieti), alla tappa finale del mini tour “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, promosso dal Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni, dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”, con circa 600 ragazzi delle scuole “Paolucci” e “Rossetti”.

“È necessaria un’attenzione sempre maggiore e continuare con queste grandi campagne di sensibilizzazione – spiega Bocchino – Sono tante le insidie che possono nascondersi nella rete, noi siamo partiti dal cyberbullismo includendo tanti casi che, se non affrontati per tempo, possono portare a conseguenze devastanti. Dopo la legge regionale abbiamo istituito anche una consulta, un luogo di confronto con esperti, per raccogliere informazioni e promuovere iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo”.

“Il primo passo è far capire ai ragazzi che non sono soli, che devono parlare e confrontarsi con gli insegnanti e i familiari – aggiunge Bocchino – e devono anche capire che il bullo non è altro che una persona debole, che pure va aiutata. Sono situazioni molto delicate, per questo è importante comprendere fino in fondo la portata di questo fenomeno”.

Bocchino poi racconta: “mi è capitato di conoscere una ragazzina di 12 anni, purtroppo vittima di bullismo. Non ne ha mai parlato con nessuno e, da un giorno all’altro, ha cominciato a tagliarsi, a farsi del male. Per fortuna l’attenta mamma ha subito capito tutto e siamo riusciti ad affrontare la situazione. Bisogna confidarsi sempre, questo può davvero fare la differenza”.

“Per questo ringrazio il Corecom per aver promosso questo tour nel quale i veri protagonisti sono i ragazzi e le loro storie, servono sempre più occasioni di dialogo come queste”, conclude la consigliera regionale.

Oltre a Bocchino, il prossimo primo giugno, a Vasto, porteranno i saluti istituzionali il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e il sindaco di Vasto, nonché presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna. Interverranno Giuseppe La Rana, presidente del Corecom, Gian Mauro Placido, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale, Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e divulgatore scientifico, e il regista Walter Nanni, con il progetto “Cineager”. L’evento sarà moderato da Luigi Spadaccini, consigliere dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo.

L’evento potrà essere seguito anche attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo .

