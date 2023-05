VASTO – “Una grande conclusione di questo tour dedicato ai ragazzi della nostra regione con una tappa che prevede la partecipazione di circa 600 studenti delle scuole medie ‘Paolucci’ e ‘Rossetti'”.

Così Giuseppe La Rana, presidente del Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le Comunicazioni, alla vigilia dell’ultimo appuntamento di “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, in programma domani, primo giugno, al Palazzetto dei Salesiani a Vasto (Chieti).

I pericoli della rete saranno al centro anche del prossimo evento dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”.

“Ci sarà sempre il macrotema del bullismo e cyberbullismo, come nei precedenti incontri a L’Aquila e Pescara – spiega La Rana – con un focus specifico su tematiche di grande attualità come il sexting, le fake news e i nuovi social”.

“Abbiamo portato questo percorso al termine con grande entusiasmo, è stato un viaggio breve, che si è concentrato in due mesi e mezzo, ma molto intenso. Ci ha dimostrato come i pericoli del web sono ancora in parte inesplorati. Sono certo che questa ulteriore tappa fornirà tantissimi spunti e opportunità per arrivare alla redazione di un protocollo di intesa e di un osservatorio di natura regionale che possa essere un valido strumento nella lotta contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, conclude il presidente del Corecom.

Oltre a La Rana domani, a Vasto, porteranno i saluti istituzionali il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e il sindaco di Vasto, nonché presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna. Interverranno Gian Mauro Placido, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale, Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e divulgatore scientifico, e il regista Walter Nanni, con il progetto “Cineager”. L’evento sarà moderato da Luigi Spadaccini, giornalista.

L’evento potrà essere seguito anche attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo

[mqf-dynamic-pdf]