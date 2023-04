EDUCAZIONE MINORI ALL’USO MEDIA: DOMANI A PESCARA SECONDA TAPPA “FUTURO HUB” DI CORECOM

PESCARA – “Le conseguenze del cyberbullismo sono importanti, spesso drammatiche, possono portare all’isolamento, al rifiuto della scuola, a forme di depressione e anche a ripercussioni molto più gravi. È un fenomeno sempre più preoccupante tra i giovani e il nostro intento è quello di fornire sempre maggiore conoscenza ad adolescenti ed adulti di quelli che sono gli strumenti per contrastarlo”.

Così il presidente del Corecom Abruzzo, Giuseppe La Rana, nell’introdurre il tema della nuova tappa del mini tour di “Futuro Hub, Connessioni Digitali” promosso dallo stesso Comitato regionale per le comunicazioni, per mettere in guardia i minori sui pericoli della rete attraverso un percorso di educazione digitale.

Il secondo incontro del mini tour si terrà all’Aurum di Pescara domani 21 aprile, a partire dalle 9.30: il titolo è “Bullismo e Cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto” e l’evento vedrà la partecipazione di oltre 260 studenti delle scuole medie del territorio che avranno modo di confrontarsi con esperti ed istituzioni.

“Dopo il grande successo del primo evento, lo scorso 31 marzo all’Aquila, replichiamo con grande entusiasmo – spiega La Rana – con un programma molto ricco a livello di partecipazione con illustri relatori”: previsti i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene; del vicesindaco di Pescara, Giovanni Santilli; interverranno lo stesso La Rana; Michele Cascavilla, presidente del corso di laurea in Ricerca sociale, Politiche della sicurezza e criminalità dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara; il regista Walter Nanni, che presenterà il progetto “Cineager”; Elisabetta Narciso, dirigente Cosc Abruzzo della Polizia postale; Andrea Pelliccione, commissario capo tecnico psicologo della Polizia di Stato; Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara, divulgatore scientifico. L’evento sarà moderato da Gaetano Di Tommaso.

“Cercheremo di analizzare e condividere le varie tecniche di difesa, anche dal punto di vista psicologico, contro questo fenomeno sociale sempre più rischioso, che vede amplificare la violenza del bullismo attraverso dispositivi elettronici – spiega La Rana – Ed è a questo scopo che abbiamo avviato una grande campagna di sensibilizzazione, all’esito della quale trarre quelli che possono essere i risultati e i dati più veritieri possibili nella nostra regione”.

“Avremo modo in questa e nella tappa finale, quella di Vasto, di analizzare anche i risvolti del cyberbullismo in ambito penale, che viene punito come reato a seconda della condotta – aggiunge il presidente del Corecom – i minorenni possono essere puniti con ammende e reclusioni fino a 6 mesi, per i maggiorenni invece sono previste pene più gravi, che vanno da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni di reclusione a cui vanno aggiunti eventuali risarcimenti”.

“Proseguiamo con questo percorso con un rinnovato slancio, siamo certi della grande partecipazione e della grande adesione da parte del mondo scolastico, protagonista di questa serie di eventi. Continuiamo nella consapevolezza di sviluppare un progetto per il bene dei ragazzi che sono il futuro della nostra regione”, conclude La Rana.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo”.

L’ultima tappa del tour di “Futuro Hub, Connessioni digitali”, dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”, è in programma a Vasto (Chieti) il prossimo 19 maggio.